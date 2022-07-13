Волостная управа Йыхви в среду, 13 июля, объявила тендер на строительство в городе футбольного холла, пишет ERR.
Йыхви объявил тендер на строительство футбольного холла
Йыхви объявил тендер на строительство футбольного холла
Ожидаемая стоимость тендера составляет 2 333 333 евро, а срок подачи предложений – 9 августа.
Подробнее ознакомиться с условиями тендера можно на сайте riigihanked.riik.ee.
В мае текущего года Põhjarannik писал, что волостная управа Йыхви затягивает начало строительства футбольного холла, рискуя потерять как государственную дотацию в 1,5 млн евро, так и расходы на проектирование, которые составили десятки тысяч евро.
Если холл не будет построен к концу года, то волости придется вернуть 1,5 млн евро, выделенные ей государством на эти цели, а также лишиться 55 000 евро, потраченных на проектирование, и расходов на выплату зарплаты в течение года руководителю проекта.
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