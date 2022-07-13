Йыхви объявил тендер на строительство футбольного холла

В мае текущего года Põhjarannik писал, что волостная управа Йыхви затягивает начало строительства футбольного холла, рискуя потерять как государственную дотацию в 1,5 млн евро, так и расходы на проектирование, которые составили десятки тысяч евро.

Если холл не будет построен к концу года, то волости придется вернуть 1,5 млн евро, выделенные ей государством на эти цели, а также лишиться 55 000 евро, потраченных на проектирование, и расходов на выплату зарплаты в течение года руководителю проекта.