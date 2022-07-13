Ср, 13.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

Йыхви объявил тендер на строительство футбольного холла

Erik Kalda
, ajakirjanik
Йыхви объявил тендер на строительство футбольного холла
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Место будущего футбольного холла.
Место будущего футбольного холла. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Волостная управа Йыхви в среду, 13 июля, объявила тендер на строительство в городе футбольного холла, пишет ERR.

Ожидаемая стоимость тендера составляет 2 333 333 евро, а срок подачи предложений – 9 августа.

Подробнее ознакомиться с условиями тендера можно на сайте riigihanked.riik.ee.

В мае текущего года Põhjarannik писал, что волостная управа Йыхви затягивает начало строительства футбольного холла, рискуя потерять как государственную дотацию в 1,5 млн евро, так и расходы на проектирование, которые составили десятки тысяч евро.

Если холл не будет построен к концу года, то волости придется вернуть 1,5 млн евро, выделенные ей государством на эти цели, а также лишиться 55 000 евро, потраченных на проектирование, и расходов на выплату зарплаты в течение года руководителю проекта.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх