Вентиляционные системы многоквартирных домов Эстонии нуждаются в обновлении

"К сожалению, все эти устройства и трубопроводы, установленные в советское время, сегодня непригодны. Мы пытались их использовать, но это безнадежно. В то время не было возможности сделать нормальную вентиляционную трубу, не говоря уже о том, чтобы обеспечить воздухообмен в высоких панельных домах", — сказал Микола, автор докторской диссертации и младший научный сотрудник Таллиннского технологического университета, передает ERR.

Измерения показали, что полный воздухообмен в старых многоквартирных домах в среднем занимает более четырех часов. В новостройках темпы почти в два раза выше. При этом Микола заявил, что и там есть свои проблемы.