Вентиляционные системы построенных в советское время многоквартирных домов не обеспечивают достаточный воздухообмен, а концентрация углекислого газа в квартирах во время отопительного сезона может достигать опасного уровня, говорится в докторской диссертации, защищенной в TalTech. Автор работы, младший научный сотрудник Ало Микола, предлагает решение проблемы.
Вентиляционные системы многоквартирных домов Эстонии нуждаются в обновлении
"К сожалению, все эти устройства и трубопроводы, установленные в советское время, сегодня непригодны. Мы пытались их использовать, но это безнадежно. В то время не было возможности сделать нормальную вентиляционную трубу, не говоря уже о том, чтобы обеспечить воздухообмен в высоких панельных домах", — сказал Микола, автор докторской диссертации и младший научный сотрудник Таллиннского технологического университета, передает ERR.
Измерения показали, что полный воздухообмен в старых многоквартирных домах в среднем занимает более четырех часов. В новостройках темпы почти в два раза выше. При этом Микола заявил, что и там есть свои проблемы.
Воздухообмен в новых жилых домах может быть хорошим, однако порой это приводит к повышенным затратам на отопление. "Когда я поступал в докторантуру, меня спросили, есть ли будущее у вентиляции с рекуперацией тепла (система подогрева воздуха — прим. ред.). В то время многим казалось, что лучше подлатать существующую систему и сэкономить деньги. Сейчас 2022 год, и по ценам на энергоносители видно, что новая система — это разумный выбор. Так что какие-то тенденции мы все же можем предвидеть", — сказал младший научный сотрудник.