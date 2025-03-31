Нарвские хоккеисты встретили допинг-контролеров бранью

После первого матча финала, который прошел в субботу в Тарту, где местный «Вялк 494» победил нарвский PSK 4:2, представители антидопинговой службы попытались взять пробы у игроков команды гостей, но вместо сотрудничества столкнулись с грубыми оскорблениями, пишет rus.postimees.

«Контролеры хотели взять пробы, вся команда, в том числе и вспомогательный персонал, в грубой форме и с использованием нецензурных выражений сообщила им, что хоккеисты не будут сдавать допинг-пробы, и заставили чиновников уйти», – рассказал о ситуации ведущий следователь Эстонского агентства антидопинга и спортивной этики (EADSE) Ремо Перли.

Хотя в итоге допинг-пробы у хоккеистов из Нарвы были получены, Перли заявил, что такое крайне неспортивное, грубое и жестокое поведение со стороны клуба абсолютно неприемлемо. EADSE подготовит отдельный отчет для федерации и потребует привлечения клуба к ответственности за случившееся.

Председатель правления Эстонского хоккейного союза Раунно Паррас сказал, что он в курсе ситуации, но поверхностно, на уровне слухов «кто-то что-то кому-то сказал», и организация ждет отчет от EADSE для принятия дальнейших решений.

Он также не смог сказать, будет ли инцидент рассматривать дисциплинарная комиссия Союза или его придется обсуждать на более высоком уровне - на уровне правления. «Для нас это совершенно новая ситуация, никогда раньше мы с таким не сталкивались», – сказал он и добавил, что, насколько ему известно, это вообще был первый случай, когда в эстонской высшей лиге у игроков брали допинг-пробы.