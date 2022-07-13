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На завтра объявлено штормовое предупреждение

Erik Kalda
, ajakirjanik
На завтра объявлено штормовое предупреждение
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Шторм в море.
Шторм в море. Фото: Илья Смирнов

Агентство окружающей среды вновь предупреждает о грозе и сопутствующем сильном ветре, сообщает "Постимеэс".

Согласно прогнозу, в четверг утром и днем ​​во многих местах будет гроза, сопровождающаяся сильным дождем и порывами ветра.

Во вторник вечером Агентство окружающей среды предупредило, что гроза распространится из восточной части Эстонии в западную часть страны, вместе с которой также ожидаются сильный ветер и град. Во второй половине дня в Тартуском уезде прошел смерч, который разрушил дома и повалил деревья.

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