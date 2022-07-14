Во время вскрытия братской могилы в Раквере были обнаружены останки более 30 человек

"В предполагаемом месте захоронения был обнаружен только люк газового баллона вечного огня, но при раскопках второго места были найдены два ряда по 13 гробов. В некоторых гробах были останки нескольких человек, поэтому трудно назвать точное число похороненных, но их больше 30. По сохранившимся фрагментам одежды можно сказать, что в братской могиле было похоронено и много мирных жителей", –рассказал "Актуальной камере" директор военного музея Хеллар Лилль.