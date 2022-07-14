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Во время вскрытия братской могилы в Раквере были обнаружены останки более 30 человек

Erik Kalda
, ajakirjanik
Во время вскрытия братской могилы в Раквере были обнаружены останки более 30 человек
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Rakveres lammutati punamonument. FOTO: Ain Liiva
Rakveres lammutati punamonument. FOTO: Ain Liiva Фото: Ain Liiva

При вскрытии в Раквере братской могилы погибших во время Второй мировой войны красноармейцев с целью их последующего перезахоронения на городском кладбище были обнаружены останки более 30 человек.

"В предполагаемом месте захоронения был обнаружен только люк газового баллона вечного огня, но при раскопках второго места были найдены два ряда по 13 гробов. В некоторых гробах были останки нескольких человек, поэтому трудно назвать точное число похороненных, но их больше 30. По сохранившимся фрагментам одежды можно сказать, что в братской могиле было похоронено и много мирных жителей", –рассказал "Актуальной камере" директор военного музея Хеллар Лилль.

Перезахоронение останков будет организовано достойно и с учетом соответствующих обычаев.

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