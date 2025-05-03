В Алутагузеской волости утонул пожилой мужчина

Как сообщили в Идаском спасательном центре, 3 мая в 11.21 в Центр тревог позвонил взрослый сын и сообщил, что его отец пропал с позавчерашнего вечера. Последний раз его видели в бане. За указанной звонившим баней протекает река Тагайыги, которая берет начало из озера Туду и впадает в реку Раннапунгерья.

В 11.24 от родственников пропавшего поступило новое сообщение: примерно в полукилометре от дома в реке обнаружен утопленник. Им оказался тот самый мужчина 1951 года рождения.

На место происшествия была направлена спасательная команда из Ийзаку. Когда спасатели прибыли, тело находилось в двух метрах от крутого берега реки. В 12.21 тело извлекли на берег.

"У утонувшего год назад был инфаркт. Поскольку мужчина был одет, он предположительно мог неожиданно упасть в воду", - сообщила дежурный пресс-представитель Идаского спасательного центра Вильве Кирс.