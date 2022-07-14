Спасатели оштрафовали женщину, окурок которой поджег соседский балкон в Кивиыли.
Курильщица оштрафована за поджог соседского балкона
Курильщица оштрафована за поджог соседского балкона
Утром 13 июля в центр тревоги поступило сообщение о том, что горит балкон второго этажа многоквартирного дома на улице Выйду в Кивиыли.
Спасатели потушили пожар и выяснили, что балкон загорелся от окурка, брошенного с соседнего балкона этажом выше.
Нерадивую соседку, признавшую свою вину, наказали денежным штрафом.
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