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Курильщица оштрафована за поджог соседского балкона

Erik Kalda
, ajakirjanik
Курильщица оштрафована за поджог соседского балкона
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Спасатель спешит тушить пожар на балконе в Кивиыли.
Спасатель спешит тушить пожар на балконе в Кивиыли. Фото: Спасательный департамент

Спасатели оштрафовали женщину, окурок которой поджег соседский балкон в Кивиыли.

Утром 13 июля  в центр тревоги поступило сообщение о том, что горит балкон второго этажа многоквартирного дома на улице Выйду в Кивиыли.

Спасатели потушили пожар и выяснили, что балкон загорелся от окурка, брошенного с соседнего балкона этажом выше.

Нерадивую соседку, признавшую свою вину, наказали денежным штрафом.

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