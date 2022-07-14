В результате взрыва в многоквартирном доме в Кивиыли пострадали два человека

14 июля в 9:54 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Соо в Кивиыли произошел взрыв и из окна четвертого этажа виден дым.

Прибывшие спасатели эвакуировали жителей лестничной клетки и выяснили, что в результате взрыва в квартире пострадали пожилые мужчина и женщина. Мужчину в тяжелом состоянии и женщину с легкими травмами доставили в больницу.

Пожара в квартире не было, но в результате взрыва были выбиты окна и обрушилась перегородка квартиры.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной взрыва.

Дальнейшей угрозы взрыва саперы не обнаружили, и здание предварительно было признано неопасным для проживания.

Жителям разрешили вернутся домой.