Причудские рыбаки подозревают, что россияне вылавливают ряпушку больше согласованной квоты

В прошлом году Эстония и Россия договорились в совместной комиссии по рыболовству, что в 2022 году обе стороны смогут выловить в Чудском озере по 45 тонн ряпушки.

Лов начался 1 июля, а уже 10 июля он был приостановлен приказом министра сельской жизни Урмас Круузе, т.к. с эстонской стороны уже было выловлено 44,1 тонны или более 90% годовой квоты этого вида рыбы. Согласно Закону о рыболовстве, министр прекращает лов рыбы, когда установленная на год норма выловлена как минимум на 90%.

В Министерстве окружающей среды сообщили ERR, что быстрое исчерпание квоты на ряпушку - обычное явление. "Продолжительность периода лова зависит от погодных условий и размера квоты. У эстонских рыбаков большие возможности быстро выбрать всю квоту", - сказал главный специалист отдела рыбных ресурсов министерства Маргус Салунди.

Еще в прошлом году эстонская квота на ряпушку в Чудском озере составляла 80 тонн, т.е. почти столько же, сколько в этом году пришлось на Эстонию и России вместе взятых.

Однако независимо от размера квоты, профессиональные рыбаки на Чудском озере подозревают, что российская сторона квоту ни во что не ставит, и промысел ряпушки продолжается и после исчерпания установленной нормы.

В компании Kallaste Kalur сообщили ERR, что о ловле ряпушки российскими рыбаками независимо от квоты известно давно и всем.

"Всегда ловили сверх квоты. Это видно из данных таможни - посмотрите, что происходит. Это ежегодная выходка", - сказал исполнительный директор предприятия.