Ряпушки в Чудском озере меньше, чем в предыдущие годы, и уже полностью исчерпанная квота на ее промысел намного меньше, чем в прошлые годы. Эстонские рыбаки подозревают, что на российской стороне квоте не придают никакого значения, и ловля ряпушки там спокойно продолжается даже после вылова согласованного объемы рыбы.
Причудские рыбаки подозревают, что россияне вылавливают ряпушку больше согласованной квоты
В прошлом году Эстония и Россия договорились в совместной комиссии по рыболовству, что в 2022 году обе стороны смогут выловить в Чудском озере по 45 тонн ряпушки.
Лов начался 1 июля, а уже 10 июля он был приостановлен приказом министра сельской жизни Урмас Круузе, т.к. с эстонской стороны уже было выловлено 44,1 тонны или более 90% годовой квоты этого вида рыбы. Согласно Закону о рыболовстве, министр прекращает лов рыбы, когда установленная на год норма выловлена как минимум на 90%.
В Министерстве окружающей среды сообщили ERR, что быстрое исчерпание квоты на ряпушку - обычное явление. "Продолжительность периода лова зависит от погодных условий и размера квоты. У эстонских рыбаков большие возможности быстро выбрать всю квоту", - сказал главный специалист отдела рыбных ресурсов министерства Маргус Салунди.
Еще в прошлом году эстонская квота на ряпушку в Чудском озере составляла 80 тонн, т.е. почти столько же, сколько в этом году пришлось на Эстонию и России вместе взятых.
Однако независимо от размера квоты, профессиональные рыбаки на Чудском озере подозревают, что российская сторона квоту ни во что не ставит, и промысел ряпушки продолжается и после исчерпания установленной нормы.
В компании Kallaste Kalur сообщили ERR, что о ловле ряпушки российскими рыбаками независимо от квоты известно давно и всем.
"Всегда ловили сверх квоты. Это видно из данных таможни - посмотрите, что происходит. Это ежегодная выходка", - сказал исполнительный директор предприятия.
По его словам, после исчерпания эстонской квоты ряпушку продолжают возить через восточную границу на автомобилях. "Ясно, что у нас сейчас продается не эстонская ряпушка", - сказал он.