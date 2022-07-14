В четверг во второй половине дня партии нового правительства обнародовали имена кандидатов в министры в новой коалиции.
Объявлены все кандидаты в министры
Правление Партии реформ утвердило состав правительственной делегации партии: премьер-министр Кая Каллас, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр сельского хозяйства Урмас Круузе и министр обороны Ханно Певкур.
По данным Postimees кандидатов на министерские посты «Отечество» распределило следующим образом: министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр юстиции Леа Данилсон-Ярг, министр предпринимательства и ИТ Кристьян Ярван, министр госуправления Рийна Солман и министр образования и науки Тынис Лукас.
По неподтвержденным данным, соцдемы выдвинули на пост министра культуры Пирет Хартман, министра окружающей среды — Мадиса Калласа, министра экономики — Рийну Сиккут, министра труда и здоровья — Пеэпа Петерсона и министра внутренних дел — Лаури Ляэнеметса.