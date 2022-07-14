Предприятие Elektrilevi восстановило электроснабжение для 16 000 клиентов

«В настоящее время без электричества все еще остаются 218 клиентов. Работы будут продолжаться до полного устранения всех неисправностей и восстановления электроснабжения для домохозяйств. Мы рассчитываем восстановить нормальное электроснабжение к сегодняшнему вечеру и ночи», – прокомментировал ситуацию руководитель центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп.