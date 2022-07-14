Бригады работников Elektrilevi ликвидировали 52 средних и 56 мелких неисправностей, восстановив электроснабжение для 16 000 потребителей. Минувшая гроза нанесла ощутимый урон – например, молнией было повреждено несколько мачт в Южной Эстонии, которые теперь нуждаются в замене.
Предприятие Elektrilevi восстановило электроснабжение для 16 000 клиентов
Предприятие Elektrilevi восстановило электроснабжение для 16 000 клиентов
«В настоящее время без электричества все еще остаются 218 клиентов. Работы будут продолжаться до полного устранения всех неисправностей и восстановления электроснабжения для домохозяйств. Мы рассчитываем восстановить нормальное электроснабжение к сегодняшнему вечеру и ночи», – прокомментировал ситуацию руководитель центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп.
Elektrilevi просит всех сообщать о перебоях с электроснабжением через приложение MARU https://www.elektrilevi.ee/maru. Приложение MARU позволяет клиентам и Elektrilevi оперативно обмениваться информацией о неисправностях электрооборудования.
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