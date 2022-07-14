Евро продолжает падать по отношению к доллару

Курс евро продолжает снижаться по отношению к доллару. В четверг, 14 июля, курс единой европейской валюты упал до 0,9952 доллара, что заметно ниже паритета с американской валютой, зафиксированного двумя днями ранее впервые за 20 лет, передает ERR новость Deutsche Welle.

Накануне обменный курс евро лишь ненадолго опустился ниже отметки в 1 доллар США на фоне ухудшения экономических перспектив еврозоны, возможности полного прекращения поставок российского газа в Европу, а также, как отмечает агентство dpa, нерешительности Европейского центрального банка (ЕЦБ) в борьбе с высокой инфляцией.