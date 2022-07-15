Если говорить о крупнейших банках Эстонии, то Swedbank и SEB уже некоторое время не осуществляют банковские переводы в Россию и не принимают платежи оттуда. LHV частично принимал платежи, но планирует ввести дополнительные ограничения.
Крупнейшие банки Эстонии прекратили почти все банковские операции с Россией
Ни один пакет из согласованных на сегодня санкций Европейского союза не требует приостановки банковских переводов. Речь идет о собственной инициативе банков, мотивы которых схожи.
Инициировать платежи в Россию и Белоруссию в Swedbank нельзя с 21 апреля. Переводы из России и Белоруссии перечислялись на счета до 6 мая. После этого банк начал отправлять полученные платежи обратно инициатору платежа.
Руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кырв пояснил, что нападение России на Украину сделало сделки с Россией очень рискованными.
"Клиенты, которые производили платежи или отправляли товары в Россию, рисковали потерять свои деньги или товары. Также была реальная опасность нарушить введенные санкции. Поэтому мы приостановили платежные услуги в направлении России и Белоруссии за очень немногими исключениями, связанными с государственными интересами Эстонии или гуманитарными причинами, такими как движение пенсионных средств, например", – пояснил Кырв.
SEB прекратил оказывать платежные услуги в направлении России 1 июня. Действуют те же исключения, что и в Swedbank: по гуманитарным причинам или ввиду государственных интересов.
Руководитель отдела управления рисками клиентов и безопасности SEB Моника Каллас-Антон рассказала, что прекращение банковских переводов в Россию было решением, основанным на рисках.
"Мы решили прекратить оказание платежных услуг, потому что война на территории Украины и значительные ограничения и санкции против России, ее граждан и предприятий очень осложняют сделки на российском направлении, делают их рискованными", – обосновала позицию SEB Каллас-Антон.
LHV пока разрешает прием платежей из России
В LHV порталу ERR сообщили, что платежи в Россию были ограничены с конца марта, а в отношении платежей из России ограничения применяются по ходу дела в соответствии с санкциями.
"Мы планируем дополнительные ограничения на входящие платежи, уже информируем об этом наших клиентов", – сообщил представитель LHV Ханнес Оя.