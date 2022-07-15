Крупнейшие банки Эстонии прекратили почти все банковские операции с Россией

Ни один пакет из согласованных на сегодня санкций Европейского союза не требует приостановки банковских переводов. Речь идет о собственной инициативе банков, мотивы которых схожи.

Инициировать платежи в Россию и Белоруссию в Swedbank нельзя с 21 апреля. Переводы из России и Белоруссии перечислялись на счета до 6 мая. После этого банк начал отправлять полученные платежи обратно инициатору платежа.

Руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кырв пояснил, что нападение России на Украину сделало сделки с Россией очень рискованными.

"Клиенты, которые производили платежи или отправляли товары в Россию, рисковали потерять свои деньги или товары. Также была реальная опасность нарушить введенные санкции. Поэтому мы приостановили платежные услуги в направлении России и Белоруссии за очень немногими исключениями, связанными с государственными интересами Эстонии или гуманитарными причинами, такими как движение пенсионных средств, например", – пояснил Кырв.

SEB прекратил оказывать платежные услуги в направлении России 1 июня. Действуют те же исключения, что и в Swedbank: по гуманитарным причинам или ввиду государственных интересов.

Руководитель отдела управления рисками клиентов и безопасности SEB Моника Каллас-Антон рассказала, что прекращение банковских переводов в Россию было решением, основанным на рисках.

"Мы решили прекратить оказание платежных услуг, потому что война на территории Украины и значительные ограничения и санкции против России, ее граждан и предприятий очень осложняют сделки на российском направлении, делают их рискованными", – обосновала позицию SEB Каллас-Антон.

LHV пока разрешает прием платежей из России

В LHV порталу ERR сообщили, что платежи в Россию были ограничены с конца марта, а в отношении платежей из России ограничения применяются по ходу дела в соответствии с санкциями.