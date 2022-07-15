RMK закрыл для автотранспорта доступ на торфяник Ору

«Если в конце мая мы установили в районе Оруского торфяника два временных запрещающих знака, то сегодня в том же районе мы установили в том же районе еще четыре стационарных дорожных знака, запрещающих движение автотранспорта. Надеемся, что знаки помогут уменьшить бесконтрольное движение мотоциклов и квадроциклов на торфяниках, предотвратив тем самым и пожары на них», – сказал Ида-Вирумааский лесничий RMK Алар Сюда.

По словам руководителя Ида-Вирумааского бюро по надзору Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис, лесные пожары могут причинить значительный ущерб окружающей среде. «Любая езда вне дорог наносит ущерб окружающей среде, а неосторожная езда по торфяникам может очень легко привести к пожару. Установкой знаков RMK четко дал понять, что запрещает движение моторного транспорта по дорогам, расположенным в лесу», – сказала Лизденис.

«Тушение крупномасштабных лесных пожаров требует от Спасательного департамента очень много времени и ресурсов, это может негативно сказаться на реагировании на несчастные случаи, в которых требуется спасать жизни», – заявил начальник бюро превентивной работы Идаского спасательного центра Яак Кирсипуу. «Если техника и человеческие ресурсы спасателей заняты тушением пожара в лесу, то возможности спасения в городах и других населенных пунктах неизбежно уменьшаются», – пояснил Кирсипуу, добавив, что тушение пожаров, проникающих глубоко в торфяную почву, может занять недели, потому что очаги возгорания найти трудно. Поэтому предотвращение пожаров такого рода чрезвычайно важно и обходится неизмеримо дешевле, чем ликвидация их последствий.