Победителем конкурса фотографий природы «Бескровная охота» в Алутагузеских лесах в этом году была выбрана фотография рычащего медведя, сделанная Олави Хийемяэ. На сегодняшнем открытии фотовыставки во дворе Лесного дома RMK были отмечены авторы лучших природных фотографий и представлены работы-победители.
На «Бескровной охоте» в Алутагузе победила фотография рычащего медведя
По словам Тийта Хунта, главного организатора «Бескровной охоты», фотоохота снова прошла в традиционное время и в привычном формате. В предпоследние выходные мая состоялся совместный традиционный фотоконкурс, где на этот раз были запечатлены типичные для Алутагузеского национального парка виды, многие из которых не так легко найти в других регионах.
В фотоохоте, организованной RMK и компанией Overall, приняло участие 37 фотографов, которым удалось запечатлеть как хищников, так и крупную и мелкую дичь, редких птиц и насекомых, некоторым даже удалось поймать в объектив камеры белку-летягу.
Трофейным животным «Бескровной охоты» в этом году был объявлен бурый медведь. За всю четвертьвековую историю «Бескровной охоты» никогда не удавалось увидеть и сфотографировать так много медведей, как в этом году.
«Хороших снимков было много, но в этот раз жюри отдало предпочтение 20 фотографиям медведей, в том числе и работе-победителю. Главный приз – шлем викингов с рогами и приз от компании Overall – получил Олави Хийемяэ за фотографию рычащего медведя, приблизившегося на опасное расстояние к фотографу. На этот раз звание чемпиона досталось трофейному животному «Бескровной охоты» и конечно животному года. Очень редко бывает так, что фотография трофейного животного также приносит звание чемпиона», – сказал Тийт Хунт.