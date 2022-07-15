На «Бескровной охоте» в Алутагузе победила фотография рычащего медведя

По словам Тийта Хунта, главного организатора «Бескровной охоты», фотоохота снова прошла в традиционное время и в привычном формате. В предпоследние выходные мая состоялся совместный традиционный фотоконкурс, где на этот раз были запечатлены типичные для Алутагузеского национального парка виды, многие из которых не так легко найти в других регионах.

В фотоохоте, организованной RMK и компанией Overall, приняло участие 37 фотографов, которым удалось запечатлеть как хищников, так и крупную и мелкую дичь, редких птиц и насекомых, некоторым даже удалось поймать в объектив камеры белку-летягу.

Трофейным животным «Бескровной охоты» в этом году был объявлен бурый медведь. За всю четвертьвековую историю «Бескровной охоты» никогда не удавалось увидеть и сфотографировать так много медведей, как в этом году.