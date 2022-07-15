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Причина взрыва в Кивиыли до сих пор неизвестна

Erik Kalda
, ajakirjanik
Причина взрыва в Кивиыли до сих пор неизвестна
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В этом доме в среду прогремел взрыв.
В этом доме в среду прогремел взрыв. Фото: В Сонда из железнодорожной цистерны вытекли десятки тонн химиката (Лийна ЯРВИ, Спасательный департамент)

Причина взрыва в многоквартирном доме в Кивиыли до пока остается загадкой.

В полиции заявили, что причины происшествия выясняются и специалисты работают над этим.

14 июля в 9:54 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Соо в Кивиыли произошел взрыв и из окна четвертого этажа виден дым.

Прибывшие спасатели эвакуировали жителей лестничной клетки и выяснили, что в результате взрыва в квартире пострадали 79-летний мужчина и 75-летняя женщина. Мужчину в тяжелом состоянии и женщину с легкими травмами доставили в больницу.

Пожара в квартире не было, но в результате взрыва были выбиты окна и обрушилась перегородка квартиры.

Обстоятельства дела выясняют полиция в сотрудничестве с Спасательным департаментом.

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