Новая коалиция запретит гражданам России и Беларуси владеть оружием

"Лицензии на владение оружием, выданные гражданам РФ и Беларуси, будут признаны недействительными", - отмечается в коалиционном договоре.

Будущий министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал в пятницу порталу ERR, что лицензии на владение оружием следует аннулировать не только у граждан России и Беларуси, но и у всех тех, кто проявляет враждебность в отношении Эстонии и Украины.

"Это вопрос, напрямую связанный с госбезопасностью. Однако касается он не только граждан тех стран, которые, скажем так, не слишком дружественно относятся к Эстонии. Полиции необходимо осуществить более масштабную проверку. Ведь, я уверен, среди нас есть и эстонские граждане, недружественно настроенные в отношении Эстонии и Украины. Чьи мысли и идеи в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозы. Ими тоже стоит заняться", - сказал Ляэнеметс.