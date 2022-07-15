Рийгикогу в пятницу на первом внеочередном заседании заслушал политическое заявление премьер-министра Каи Каллас, которая объявила об отставке правительства.
Парламент дал Кае Каллас полномочия сформировать новое правительство
Парламент дал Кае Каллас полномочия сформировать новое правительство
В начале заседания вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур объявил о своем уходе с должности,сообщает rus.postimees.
Затем Каллас объявила об отставке нынешнего правительства, а затем выступила с докладом об основах формирования нового правительства.
В итоге Каллас получила мандат на формирование коалиции: 52 голоса за и 26 голосов против.
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