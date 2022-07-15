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Парламент дал Кае Каллас полномочия сформировать новое правительство

Erik Kalda
, ajakirjanik
Парламент дал Кае Каллас полномочия сформировать новое правительство
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Kaja Kallase poliitiline avaldus
Kaja Kallase poliitiline avaldus Фото: Kermo Benrot

Рийгикогу в пятницу на первом внеочередном заседании заслушал политическое заявление премьер-министра Каи Каллас, которая объявила об отставке правительства.

В начале заседания вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур объявил о своем уходе с должности,сообщает rus.postimees.

Затем Каллас объявила об отставке нынешнего правительства, а затем выступила с докладом об основах формирования нового правительства.

В итоге Каллас получила мандат на формирование коалиции: 52 голоса за и 26 голосов против.

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