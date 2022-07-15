Профессор: распространение новой волны коронавируса будет зависеть от поведения людей

Штамм коронавируса ВА5 уже является доминирующим вариантом вируса в Эстонии, по данным, опубликованным во вторник, его доля в самых последних проанализированных образцах составляет 85%, а к настоящему времени, вероятно, больше. Так что он находится здесь уже некоторое время и во многом стоит за распространением вируса, пишет "Делфи".

Когда именно и на какой высоте будет гребень начавшейся волны — сказать сложно, потому что это большей частью зависит от человека и меньшей - от самого вируса. Если исходить из опыта других стран -Южно-Африканской республики, Португалии - где волна BA5 уже прошла, это может быть примерно 2 месяца, и около 25% от зимней волны вируса. Но это также может быть меньше или остаться на том же уровне. У нас была относительно поздняя зимняя волна, и фактически две волны (BA1 и BA2) слились в одну. Это, а также поведение людей в летнее время (пребывание на даче) и т. д. существенно влияет на распространение вируса.

Возможно, разумнее следовать рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, и тому, что было рекомендовано в Эстонии в недавнем решении правительства. Для людей в возрасте 60+ (и обязательно 80+) - вакцина необходима чем раньше, тем лучше. Люди с более низким риском развития серьезного заболевания также могут быть вакцинированы, но скорее в то время, когда получаемая от нее польза будет больше. Вакцина хорошо защищает от тяжелого течения заболевания, но защита от инфекции или легких заболеваний более скромная и недолговечная (10-14 недель согласно исследованиям).