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В июне в Ида-Вирумаа родилось 67 детей.

Erik Kalda
, ajakirjanik
В июне в Ида-Вирумаа родилось 67 детей.
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Фото: Матти Кямяря

В июне этого года в Эстонии было зарегистрировано 1031 новорожденных.

67 из них зарегистрированы в Ида-Вирумаа, сообщило министерство внутренних дел. 

Родилось 503 девочки и 528 мальчиков. В июне прошлого года было зарегистрировано 1044 рождения. 

В июне самыми популярными именами для девочек были София (9), Амелия, Ленна, Мелисса и Сандра (6) и Элииз, Элли, Миа и Стелла (5).

Мальчиков чаще всего звали Расмус (8), Арон, Даниэль, Марккус, Мартин и Никита (6) и Аарон, Йоханнес, Кристофер, Марк, Роберт и Себастьян (5).

В июне было заключено 684 брака, расторгнуто 168 браков. В июне прошлого года было заключено 584 брака и расторгнуто 195.

В июне было зарегистрировано 1392 случая смерти по сравнению с 1400 в то же время в прошлом году.

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