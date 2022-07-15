В июне этого года в Эстонии было зарегистрировано 1031 новорожденных.
В июне в Ида-Вирумаа родилось 67 детей.
В июне в Ида-Вирумаа родилось 67 детей.
67 из них зарегистрированы в Ида-Вирумаа, сообщило министерство внутренних дел.
Родилось 503 девочки и 528 мальчиков. В июне прошлого года было зарегистрировано 1044 рождения.
В июне самыми популярными именами для девочек были София (9), Амелия, Ленна, Мелисса и Сандра (6) и Элииз, Элли, Миа и Стелла (5).
Мальчиков чаще всего звали Расмус (8), Арон, Даниэль, Марккус, Мартин и Никита (6) и Аарон, Йоханнес, Кристофер, Марк, Роберт и Себастьян (5).
В июне было заключено 684 брака, расторгнуто 168 браков. В июне прошлого года было заключено 584 брака и расторгнуто 195.
В июне было зарегистрировано 1392 случая смерти по сравнению с 1400 в то же время в прошлом году.
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