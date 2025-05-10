До Ида-Вирумаа доезжает только два процента иностранных туристов

По оценке Департамента статистики, в марте эстонские предприятия по размещению посетило 108 000 зарубежных туристов, что на семь процентов меньше, чем годом ранее.
Число остановившихся в местах размещения местных туристов было на уровне 2019 года, но на 11 процентов меньше, чем в марте прошлого года.
В марте 2025 года в местах размещения остановились 217 000 туристов (108 000 зарубежных и 109 000 местных), что на 9 процентов меньше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 7 процентов меньше, местных - на 11.
Треть зарубежных туристов прибыли из Финляндии. Доля туристов из Латвии составила 22 процента, из Германии - 5, из Литвы - 4.
Основная часть зарубежных туристов, 72 процента, предпочли ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (14%), Тартуский (7%). В местах размещения в Ида-Вирумаа остановились только 2 процента туристов.
Средняя стоимость проживания в 905 местах размещения, зарегистрированных в Эстонии, увеличилась за года на семь процентов, составив в среднем 45 евро в сутки на человека. В Ида-Вирумаа средняя цена проживания составила 42 евро.