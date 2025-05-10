До Ида-Вирумаа доезжает только два процента иностранных туристов

Число остановившихся в местах размещения местных туристов было на уровне 2019 года, но на 11 процентов меньше, чем в марте прошлого года.

В марте 2025 года в местах размещения остановились 217 000 туристов (108 000 зарубежных и 109 000 местных), что на 9 процентов меньше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 7 процентов меньше, местных - на 11.

Треть зарубежных туристов прибыли из Финляндии. Доля туристов из Латвии составила 22 процента, из Германии - 5, из Литвы - 4.

Основная часть зарубежных туристов, 72 процента, предпочли ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (14%), Тартуский (7%). В местах размещения в Ида-Вирумаа остановились только 2 процента туристов.