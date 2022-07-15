Коалиционный договор: что обещает новое правительство

I. Обучение на эстонском языке и финансирование высшего образования

1. К 1 ноября 2022 года мы примем закон о переходе на обучение на эстонском языке в детских садах и основных школах. Переход к обучению на эстонском языке пройдет в три этапа:

а) в 2022 году начнется подготовительный этап к переходу на эстоноязычное образование;

б) в 2024 году начнется переход на обучение на эстонском языке в системе дошкольного образования;

в) В 2024 году начнется переход на эстоноязычное обучение в первом и четвертом классах.

Переход к обучению на эстонском языке закончится в 2030 году. Обоснованность краткосрочных исключений, допущенных при переходе, будет рассматривать экспертный совет, образованный правительством, который вносит предложение о применении обоснованных исключений Правительству Республики.

2. Мы стремимся к тому, чтобы дети с разными родными языками учились на эстонском языке и в эстоноязычной учебной среде. Для перехода мы используем разносторонние научно обоснованные методы организации обучения и дополняем методику обучения.

3. Мы примем программу обучения и мотивации для педагогов, поддерживающих переход на эстонское обучение, и будем стремиться к общему повышению заработной платы учителей, что обеспечило бы необходимые педагогические ресурсы для реформы.