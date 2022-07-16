После того как 24 февраля, в день рождения Эстонской Республики, Россия начала полномасштабную войну против Украины, к концу июня в Эстонию прибыло около 44000 военных беженцев. Для сравнения: это примерно столько же людей, сколько проживает в Пярну и Тюри.
Кадри Паас: Как достичь продолжительного единения?
Большая и быстрая иммиграция неизбежно вызывает напряжение и страхи как у местных жителей, так и у тех, кто не по своему желанию - Украина не хотела этой войны, да и не была к ней готова - неожиданно и в полной растерянности прибыл в Эстонию. В новейшей истории Эстонии после восстановления независимости сюда никогда не приезжало так быстро и так много чужих. Поэтому общественная нервозность и тревога естественны.
Действующий при Рийгикогу аналитический центр мониторинга развития составил в середине лета рапорт "Длительное влияние российско-украинской войны на Эстонию. Население, интеграция, внешняя торговля".
Языковой портал Института эстонского языка "Sõnaveeb" разъясняет, что интеграция, или интегрирование, означает объединение или присоединение одной национальной группы к другим национальным группам этого же общества. Интеграция, с одной стороны, зависит от культурно-экономического фона иммигранта, от его стараний адаптироваться в обществе, а с другой стороны, от того, готово и способно ли само общество принять новых жителей.
Из рапорта следует, что самым важным фактором, влияющим на интеграцию военных беженцев, является возможность беженцев вернуться в свою страну. Другими словами, если беженец надеется и предполагает, что он должен в незнакомой среде, в данном случае в Эстонии, прожить несколько месяцев, может, полгода или чуть больше, т.е. временно, то он не будет утруждать себя изучением эстонского языка или адаптироваться к здешней культурной среде, а будет прежде всего общаться с украино- или русскоязычным сообществом.
Поэтому и не возникает необходимости изучать эстонский язык или отдавать своих детей в эстонскую школу или детский сад. Среди военных беженцев значительное число этнических русских с украинским паспортом, некоторые из них и закоренелые путинисты. В то же время от знания языка и среды общения зависят карьерные перспективы.
Важным фактором является способность социальной системы: могут ли беженцы получить поддержку в изучении языка или переобучении, при выходе на рынок труда, в присмотре за детьми или их обучении. До тех пор, пока государство и по крайней мере часть местных самоуправлений не будут способны оперативно решать такого рода вопросы, невозможно говорить о формировании слаженного единства.
"Открытость и готовность к диалогу больше, если военных беженцев воспринимают, так сказать, как своих".
Кадри Паас, эксперт по внутренней безопасности, партия "Eesti 200"
Основной залог успешной интеграции - это скорость. Быстрое овладение местным, т.е. эстонским языком предоставляет больше возможностей на рынке труда, являясь предпосылкой для трудоустройства по специальности, на требующую более высокой квалификации работу. Пока беженец не знает местного языка, двери многих работодателей для него закрыты. Однако знание языка важно и в других странах и не является каким-то придирчивым исключением только в Эстонии.
В то же время из рапорта выяснилось, что сомнительно, что социально-образовательная система Эстонии сможет при интеграции предложить достаточно поддержки и соответствовать нуждам беженцев. Отсутствуют опыт, умение, да и возможности. Естественно, что из-за помощи беженцам не должны застопориться поддержка, оказание помощи и обучение местных жителей. Социально-образовательная способность местных самоуправлений и в обычное-то время довольно шаткая, что ж говорить в ситуации, когда в какой-то город или волость прибывают сотни беженцев в день.
Быстрый доступ к услугам влияет на усердие беженцев при трудоустройстве и/или изучении государственного языка. Возникшая за одну ночь война, зверства и уничтожение влияют на дух, мораль и волю человека. Чужое окружение тем более. После первичного шока и последовавших за ним эмоций наступает принятие и появляется мотивация к действию. Т.н. приведение беженца в чувство является одной из главных предпосылок интеграции, своевременная и соответствующая потребностям поддержка способствует возникновению единения.
Какова мораль для Эстонии? Интеграция - это, бесспорно, двухсторонний процесс. Открытость и готовность к диалогу больше, если военных беженцев воспринимают, так сказать, как своих или в мифической общественной памяти возникает связь со страданиями эстонского народа во время Второй мировой войны.
Эстонцам привыкнуть к украинцам или русским с украинским паспортом легче в том смысле, что они христиане. Хотя мы еще те ходоки в церковь, все же мы разделяем единое христианское культурное пространство. За последнее десятилетие основная иностранная рабочая сила приезжала в Эстонию из Украины, при этом очень обязательная и квалифицированная. Мы полвека вместе прожили в насильственной и воинственной стране - по принуждению и поневоле.
Эстонцы всегда поддерживали отношения с украинцами. В Эстонии в начале 2022 года - еще до войны - проживало около 16000 украинских граждан. Если учитывать как граждан, так и тех, кто родился в Украине, то в нашей стране проживает примерно 29000 человек с украинскими корнями. Поэтому военных беженцев принимали не только местные эстонцы и свободные от кремлевского влияния русские, но и значительная часть обэстонившихся этнических украинцев.
С учетом того, что ситуация для всех - как приезжающих, так и принимающих - была нова и неожиданна, могли возникнуть некоторые противоречивые чувства, что беженцам отдается предпочтение перед постоянными жителями при предоставлении определенных благ, будь то социальные услуги, места в детском саду, очереди к врачу. Эти чувства подогревали и некоторые парламентарии, которые распространяли прокремлевские враждебные высказывания и послания.
Также в инфопространстве враждебный фон в связи с женщинами и детьми из числа военных беженцев создавали эстоно- и русскоговорящие люди, которым без разницы, на какую тему говорить - о несуществующем ковиде, об опасности вакцин, о восхвалении Трампа или о выдуманной российско-украинской войне. Хоть и маргинальные, их эмоциональные публикации распространяются по сети тысячами. Постоянный поток и фон лживой информации неизбежно вызывают недоверие к чужим.
Поэтому надо здесь и сейчас, всегда, оценивать, какие публикации читать, лайкать и/или распространять. Получить титул полезного прокремлевского идиота не так уж сложно.