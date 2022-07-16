Кадри Паас: Как достичь продолжительного единения?

Быстрый доступ к услугам влияет на усердие беженцев при трудоустройстве и/или изучении государственного языка. Возникшая за одну ночь война, зверства и уничтожение влияют на дух, мораль и волю человека. Чужое окружение тем более. После первичного шока и последовавших за ним эмоций наступает принятие и появляется мотивация к действию. Т.н. приведение беженца в чувство является одной из главных предпосылок интеграции, своевременная и соответствующая потребностям поддержка способствует возникновению единения.

Какова мораль для Эстонии? Интеграция - это, бесспорно, двухсторонний процесс. Открытость и готовность к диалогу больше, если военных беженцев воспринимают, так сказать, как своих или в мифической общественной памяти возникает связь со страданиями эстонского народа во время Второй мировой войны.

Эстонцам привыкнуть к украинцам или русским с украинским паспортом легче в том смысле, что они христиане. Хотя мы еще те ходоки в церковь, все же мы разделяем единое христианское культурное пространство. За последнее десятилетие основная иностранная рабочая сила приезжала в Эстонию из Украины, при этом очень обязательная и квалифицированная. Мы полвека вместе прожили в насильственной и воинственной стране - по принуждению и поневоле.