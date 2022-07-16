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Департамент охраны памятников старины исключил из-под охраны "красные" монументы

Список захоронений в Ида-Вирумаа
Кюлли Крийс
, журналист
Департамент охраны памятников старины исключил из-под охраны "красные" монументы
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На прошлой неделе "Северное побережье" писало о памятнике на месте воинского захоронения в центре поселка Ийзаку, под петицией о переносе которого местные жители собирают подписи.
На прошлой неделе "Северное побережье" писало о памятнике на месте воинского захоронения в центре поселка Ийзаку, под петицией о переносе которого местные жители собирают подписи. Фото: Mari Oolberg

Воинские захоронения, которые до сих пор находились под двойной охраной, впредь будет защищать только Закон об охране воинских захоронений, Департамент охраны памятников старины ими больше не занимается.

275 объектов списка, которые в настоящее время охраняются как исторические памятники, в основном являются братскими могилами погибших во Второй мировой войне, в меньшем количестве - в Первой мировой войне или в Освободительной войне.

Генеральный директор Департамента охраны памятников старины Лийза Пакоста сообщила национальному вещанию, что принятый в 2007 году Закон об охране воинских захоронений определяет приоритетность государственной охраны. Охрану воинских захоронений организует Министерство обороны, и у Департамента охраны памятников старины даже не нужно спрашивать разрешения. По ее словам, сохранение двойной защиты в такой ситуации является необоснованно обременительным для собственника и государства и не соответствует практике надлежащего управления.

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