Воинские захоронения, которые до сих пор находились под двойной охраной, впредь будет защищать только Закон об охране воинских захоронений, Департамент охраны памятников старины ими больше не занимается.
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Департамент охраны памятников старины исключил из-под охраны "красные" монументы
Список захоронений в Ида-Вирумаа
Департамент охраны памятников старины исключил из-под охраны "красные" монументы
275 объектов списка, которые в настоящее время охраняются как исторические памятники, в основном являются братскими могилами погибших во Второй мировой войне, в меньшем количестве - в Первой мировой войне или в Освободительной войне.