Департамент охраны памятников старины исключил из-под охраны "красные" монументы

275 объектов списка, которые в настоящее время охраняются как исторические памятники, в основном являются братскими могилами погибших во Второй мировой войне, в меньшем количестве - в Первой мировой войне или в Освободительной войне.

Генеральный директор Департамента охраны памятников старины Лийза Пакоста сообщила национальному вещанию, что принятый в 2007 году Закон об охране воинских захоронений определяет приоритетность государственной охраны. Охрану воинских захоронений организует Министерство обороны, и у Департамента охраны памятников старины даже не нужно спрашивать разрешения. По ее словам, сохранение двойной защиты в такой ситуации является необоснованно обременительным для собственника и государства и не соответствует практике надлежащего управления.