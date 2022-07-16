Евгений Капов не согласен с Конфуцием

- Древний мыслитель и философ Китая Конфуций сказал: "Не дай бог жить в эпоху перемен". Но не могу с этим согласиться - в эпоху перемен жить очень интересно! - безапелляционно утверждает Евгений Капов. - Интересно наблюдать за взаимоотношениями между людьми. Сравнивать. В середине 17-го века Мольер в пьесе "Дон Жуан, или Каменный гость" написал "Лицемерие - модный порок". Но это же и сегодня актуально! Классика потому и классика, что поднимает что-то вечное. В нынешнюю эпоху перемен мы имеем такую классику... Например, у меня есть фото галериста Хельги Коплиорг в образе ведьмы, дети в образе чертей - они шутят, но ведь некоторые взрослые такие и есть. Увы, политика во все времена шла впереди экономики, культуры. Сегодня она захватила все, но есть люди, которые стараются сохранить другие приоритеты, - работники культуры, учителя художественных школ. Это они спасают детей и взрослых, чтобы от всех катаклизмов у людей крыша не поехала... Разве не интересно наблюдать, как в этих обстоятельствах люди выкрутятся? Есть выражение, что весь мир - театр, а люди в нем актеры. То, что имеет современная молодежь, нам и не снилось. У них море возможностей, но вот парадокс - дети танцуют спектакль "Золушка", а имени автора, который написал сказку, не знают! Что будет дальше - еще интереснее.