Нарвская мэрия установит инфопалатку для украинских беженцев

После прочтения многочисленных статей о нелегком положении транзитных беженцев в Нарве, несколько волонтеров собрались вместе и попытались найти решение проблемы самостоятельно. С 7 по 13 июля на площади Пеэтри волонтеры установили временную информационную палатку, чтобы помочь перешедшим границу беженцам и показать государству, что проблемы никуда не исчезли. Учитывая, что, по данным ООН, в России находится более миллиона украинских беженцев, понятно, что поток транзитных беженцев через Нарву будет продолжаться еще долго.

Среди местных волонтеров, работавших в палатке, а их более дюжины, были также украинские беженцы, которые остались жить в Нарве. На помощь пришли и добровольцы из Таллинна. Кто-то предоставил вещи первой необходимости, кто-то предложил оплачивать перевозки беженцев на такси, а кто-то купил для палатки 350 бутылок питьевой воды.