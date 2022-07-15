После длившейся неделю акции, в ходе которой волонтеры установили информационную палатку для украинских беженцев на площади Пеэтри в Нарве, государство осознало значимость акции и планирует установить новую палатку и предоставлять помощь беженцам на постоянной основе, пишет "Постимеэс".
Нарвская мэрия установит инфопалатку для украинских беженцев
После прочтения многочисленных статей о нелегком положении транзитных беженцев в Нарве, несколько волонтеров собрались вместе и попытались найти решение проблемы самостоятельно. С 7 по 13 июля на площади Пеэтри волонтеры установили временную информационную палатку, чтобы помочь перешедшим границу беженцам и показать государству, что проблемы никуда не исчезли. Учитывая, что, по данным ООН, в России находится более миллиона украинских беженцев, понятно, что поток транзитных беженцев через Нарву будет продолжаться еще долго.
Среди местных волонтеров, работавших в палатке, а их более дюжины, были также украинские беженцы, которые остались жить в Нарве. На помощь пришли и добровольцы из Таллинна. Кто-то предоставил вещи первой необходимости, кто-то предложил оплачивать перевозки беженцев на такси, а кто-то купил для палатки 350 бутылок питьевой воды.
Светлана ходила в информационную палатку почти каждый вечер после работы. Она рассказала, что попав в палатку, беженцы часто плакали. «Слезы означали, что стресс после сложного пересечения границы уменьшился, они оправлялись от шока. Меня растрогали слезы сорокалетнего мужчины, когда он делился переживаниями о жителях Мариуполя и других городов», – поделилась Светлана. Некоторые беженцы отмечали, что не осмеливались показывать свою потребность в помощи при пересечении границы, боялись пограничников. Поэтому помощь, предлагаемая сотрудниками Департамента социального страхования на пограничном пункте, к сожалению, не всегда доходит до всех беженцев.