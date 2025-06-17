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Нарвский медик вместо спасения жизней крепко напился, сел за руль BMW, разогнался и чудом никого не убил

Автомобиль, разбитый во время аварии в Йыхвиской волости на шоссе Таллинн-Нарва.

Выпивоха и гонщик, попавший в аварию на 200 километрах в час и чудом выживший, оказался видным медиком из ЕМО Нарвской больницы.​

В самом конце весны, в субботу, 31 мая, легковой автомобиль BMW, двигавшийся около десяти часов вечера по шоссе в сторону Таллинна, на извилистом участке дороги в Йыхвиской волости сначала врезался в дорожное ограждение, а затем вылетел с трассы и перевернулся, остановившись колесами вверх. Как сообщала тогда прибывшая на место полиция, молодой человек, находившийся за рулем, был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения - почти три промилле, то есть едва держался на ногах.

Удивиться полицейским пришлось тогда, когда видеорегистратор в разбившейся машине показал, что авария произошла на скорости свыше 200 километров час. Перед этим он гнал тоже сильно запредельно.

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