После обнародования главных пунктов нового правительственного коалиционного соглашения и их стоимости вновь из многих уст прозвучал знакомый риторический вопрос: а осталась ли в Эстонии еще хоть одна правая партия? Это действительно прежнее "Отечество" Марта Лаара или Партия реформ времен Сийма Калласа?
Анвар Самост: Правых нет. И левых тоже
Естественно, удивляет, когда о компенсации роста цен на дрова начинает вместо центристов говорить "Отечество", независимо от обстоятельства, что установление ценового потолка на другие распространенные виды отопления и определение дотаций для всего круга потребителей такие вопросы не вызвало.
Можно также спросить: почему в Эстонии, в которой уже выросли далекие от советской власти поколения, встречаются еще совсем левые партии? Где те социалисты, которые бы занимались зарплатами и правами работников, например, в случае с курьерами "Bolt" и прочими все менее регулируемыми трудовыми отношениями?
Слушая разговоры самих партий, можно задать и третий вопрос: почему такая большая поляризация, куда исчезла центральная политическая основа, которая должна иметь больше всего голосов и уравновешивать крайности?
Одно из возможных объяснений, что экономико-политическое распределение на правых и левых останется в прошлом. Журналисты, часть избирателей и политики сами используют определения, которые не имеют ничего общего с сегодняшним временем.
Правда в том, что характер работы изменился. Большого единого рабочего класса уже давно нет ни в Эстонии, ни в других развитых рыночных демократиях. Членство в профсоюзе происходит в больших, придерживающихся традиций обществах все больше по инерции, а забастовки помогают защитить свои права лишь в исторически закостенелых или отставших от времени областях, таких как транспорт.
Большинство людей договаривается о своей зарплате индивидуально, их защищают направленные больше в сторону работника государственные регуляции рынка труда и социальные гарантии. Многие работники не входят в какой-либо коллектив, не ходят на работу в определенные часы и в определенное место.
"Большого единого рабочего класса уже давно нет ни в Эстонии, ни в других развитых рыночных демократиях".
Анвар Самост, журналист
Реагируя на все это, левые партии уже годами пребывают в идентификационном кризисе, ища новые линии фронта социальной справедливости, но теряя в числе своих избирателей простых наемных работников.
Об отступлении эстонских правых партий от бюджетной политики недавно написал коллега Урмас Яагант. Он метко указал, что после того, как "Отечество" повернулось спиной к умеренности и консервативному финансированию, из комнаты т.н. уравновешенного бюджета вместе со сделанными многомиллионными уступками во имя создания нового правительства последней вышла и выключила свет Партия реформ. Дверь хоть и не заперта, никто обратно заходить не хочет.
Здесь причины этого понятны. Политика печатания денег центральных мировых банков, а особенно Центробанка еврозоны всегда на словах хвалила бюджетную дисциплину, а на деле наказывала за нее. Теперь дела еще хуже из-за инфляции, достигающей десятков процентов. В упомянутой ранее комнате гуляет ветер, и избиратели требовательно смотрят в сторону соседних домов.
В тени правильных, простых и бросающихся в глазах объяснений имеются более сложные связи.
Способность эстонских партий самим планировать, формировать и внедрять свою политику уменьшилась вместе с их способностью привлекать в политику новых людей. Причина этого - переход власти из Рийгикогу на уровень исполнительной власти, а оттуда, в свою очередь, все больше в руки чиновников, не имеющих мандата. Их поддерживающая функция превратилась в направляющую, а оттуда все больше в контролирующую, вместе с усилением Евросоюза.
Уже неоднократно после проведения выборов и перед созданием правительств мы слышали, как говорят чиновники про ту или иную партию или политики про какие-либо начинания, что "это невозможно сделать", поскольку обязательства Эстонии перед Евросоюзом или другие обстоятельства не позволяют это сделать. А сколько было просто откровенных запугиваний страшными сценариями под маркой экспертности.
"Невозможно" - это, как правило, не лево- и не правостороннее. В то же время из министерств все чаще исходят переворачивающие жизнь избирателей с ног на голову инициативы, которые перед выборами никто не проверял, но которые из-за слабости политического класса претворяются в жизнь.
Смелость принимать решения, ответственность, а вместе с этим право- или левосторонняя политика появятся в Эстонии только за счет увеличения независимости народных избранников. Сами знаете: помощники членов Рийгикогу, высокая зарплата, институты развития демократии при партиях. И это не ирония.