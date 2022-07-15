Анвар Самост: Правых нет. И левых тоже

Естественно, удивляет, когда о компенсации роста цен на дрова начинает вместо центристов говорить "Отечество", независимо от обстоятельства, что установление ценового потолка на другие распространенные виды отопления и определение дотаций для всего круга потребителей такие вопросы не вызвало.

Можно также спросить: почему в Эстонии, в которой уже выросли далекие от советской власти поколения, встречаются еще совсем левые партии? Где те социалисты, которые бы занимались зарплатами и правами работников, например, в случае с курьерами "Bolt" и прочими все менее регулируемыми трудовыми отношениями?

Слушая разговоры самих партий, можно задать и третий вопрос: почему такая большая поляризация, куда исчезла центральная политическая основа, которая должна иметь больше всего голосов и уравновешивать крайности?

Одно из возможных объяснений, что экономико-политическое распределение на правых и левых останется в прошлом. Журналисты, часть избирателей и политики сами используют определения, которые не имеют ничего общего с сегодняшним временем.

Правда в том, что характер работы изменился. Большого единого рабочего класса уже давно нет ни в Эстонии, ни в других развитых рыночных демократиях. Членство в профсоюзе происходит в больших, придерживающихся традиций обществах все больше по инерции, а забастовки помогают защитить свои права лишь в исторически закостенелых или отставших от времени областях, таких как транспорт.