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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Угрожавшего женщине мужчину забрали в полицию

13 июля 2022 г.
Северное побережье
Угрожавшего женщине мужчину забрали в полицию
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Полиция
Полиция Фото: Arvo Meeks

13 июля в полицию поступило сообщение, что в квартире по улице Вабадузе в Нарве 61-летний мужчина угрожает 66-летней женщине.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

В Ахтме напали на женщину

13 июля в полицию поступило сообщение, что на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 55-летний мужчина ударил 45-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Кража кабеля в Кивиыли

В полицию поступило сообщение, что 13 июля с улицы Пикк в Кивиыли был украден кабель. Точные обстоятельства произошедшего, в т.ч. сумма ущерба будет установлена в ходе уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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