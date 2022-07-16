13 июля в полицию поступило сообщение, что в квартире по улице Вабадузе в Нарве 61-летний мужчина угрожает 66-летней женщине.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Угрожавшего женщине мужчину забрали в полицию
13 июля 2022 г.
Угрожавшего женщине мужчину забрали в полицию
Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
В Ахтме напали на женщину
13 июля в полицию поступило сообщение, что на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 55-летний мужчина ударил 45-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Кража кабеля в Кивиыли
В полицию поступило сообщение, что 13 июля с улицы Пикк в Кивиыли был украден кабель. Точные обстоятельства произошедшего, в т.ч. сумма ущерба будет установлена в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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