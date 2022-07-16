СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Угрожавшего женщине мужчину забрали в полицию

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

В Ахтме напали на женщину

13 июля в полицию поступило сообщение, что на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 55-летний мужчина ударил 45-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Кража кабеля в Кивиыли

В полицию поступило сообщение, что 13 июля с улицы Пикк в Кивиыли был украден кабель. Точные обстоятельства произошедшего, в т.ч. сумма ущерба будет установлена в ходе уголовного производства.

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