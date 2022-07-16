Пешеходный тоннель под железной дорогой, строительство которого ведется с весны, будет завершен к концу июля и обойдется в полтора миллиона евро.
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Свет в конце строительства нового железнодорожного тоннеля в Йыхви уже виден
Свет в конце строительства нового железнодорожного тоннеля в Йыхви уже виден
Менеджер по коммуникациям АО "Eesti Raudtee" Пауль-Хенри Середа сказал, что в случае с тоннелем осталось еще укрепить склоны, а также установить сетчатое ограждение и поручни на лестницах.
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