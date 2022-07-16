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Свет в конце строительства нового железнодорожного тоннеля в Йыхви уже виден

Эрик Калда
, журналист
Свет в конце строительства нового железнодорожного тоннеля в Йыхви уже виден
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На строительстве пешеходного тоннеля, которое завершится к концу июля, осталось еще укрепить склоны и установить поручни.
На строительстве пешеходного тоннеля, которое завершится к концу июля, осталось еще укрепить склоны и установить поручни. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Пешеходный тоннель под железной дорогой, строительство которого ведется с весны, будет завершен к концу июля и обойдется в полтора миллиона евро.

Менеджер по коммуникациям АО "Eesti Raudtee" Пауль-Хенри Середа сказал, что в случае с тоннелем осталось еще укрепить склоны, а также установить сетчатое ограждение и поручни на лестницах.

- Тоннелю будет придана окончательная отделка работами по благоустройству и озеленению. Если все пойдет по планам подрядчика, работы должны быть закончены к концу июля, - сказал он.

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