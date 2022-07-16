НЕРАЗБЕРИХА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ Маршрутки опаздывают или не приходят

"Сегодня стоял около 45 минут и ждал маршрутку, по расписанию в peatus.еe за это время должно было проехать как минимум три штуки... На звонок оператору линии услышал ответ, что по выходным они катаются каждые полчаса... Почему обманывают народ?" - пост Рамона Моонеса в "Фейсбуке", опубликованный в начале июля, вызвал бурный отклик.