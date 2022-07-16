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НЕРАЗБЕРИХА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ Маршрутки опаздывают или не приходят

Ирина Кивисельг
, журналист
Маршрутки опаздывают или не приходят
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Коммерческие маршрутки нередко ездят по "своему" расписанию. Снимок носит иллюстративный характер.
Коммерческие маршрутки нередко ездят по "своему" расписанию. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Тема движения маршруток не сходит с уст горожан, хотя многие пассажиры давно привыкли к тому, что указанный в расписании микроавтобус может опоздать или вообще не прийти на остановку... Люди обсуждают, жалуются, но ничего не меняется. Почему?

"Сегодня стоял около 45 минут и ждал маршрутку, по расписанию в peatus.еe за это время должно было проехать как минимум три штуки... На звонок оператору линии услышал ответ, что по выходным они катаются каждые полчаса... Почему обманывают народ?" - пост Рамона Моонеса в "Фейсбуке", опубликованный в начале июля, вызвал бурный отклик.

"24-й еще ездит вообще? У меня мама раз пять пыталась на нем уехать, но маршрутка не приезжала. Это было и в будни, и в выходной", - добавляет Элен Стародубцева.

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