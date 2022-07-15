Министром культуры в новом правительстве стала уроженка Пюсси Пирет Хартман

Когда Хартман, которая уже в Люганузеской школе была ученическим активистом, в 2017 году стала вице-канцлером министерства, она сказала "Северному побережью", что никогда не занималась ничем ради амбиций. "Ты делаешь что-то в одном месте, потом приходит кто-то и говорит - иди туда и сделай тоже. В третьем месте на это обращают внимание и тоже приглашают. Я всегда исходила из принципа, что все, что я делаю, я стараюсь делать хорошо. Я никогда не думала, что стану председателем или заведующей отделом", - сказала она.