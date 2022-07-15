Министром культуры в создаваемом правительстве стала уроженка Ида-Вирумаа Пирет Хартман, которая до этого работала в министерстве вице-канцлером по вопросам культурного многообразия.
Министром культуры в новом правительстве стала уроженка Пюсси Пирет Хартман
- В должности вице-канцлера я последовательно увеличивала сотрудничество между различными областями. Сделаю все для продолжения этого, а также буду искать хорошие решения для сложных проблем сегодняшнего времени, таких как становящийся все острее вопрос зарплат работников культуры или предстоящие переговоры по бюджету культуры и о его приоритетах, - отметила Хартман.
Она добавила, что интеграция и адаптация сейчас одни из сложнейших вызовов для эстонского общества. "Это была моя работа, миссия и страсть в течение последних пяти лет. Для нового правительства эти темы тоже являются приоритетными. По причине гуманитарного кризиса, начавшегося из-за войны в Украине, мы должны держать общество единым и обеспечить адаптацию военных беженцев в Эстонии", - сообщила она.
Пирет Хартман родилась в Пюсси в 1981 году. Она закончила среднюю школу в Люганузе, а также Эстонский сельскохозяйственный университет по специальности "предпринимательство и экономика". В этом году она получила степень магистра технических наук Таллиннского технического университета со специализацией в области инфотехнологий.
Она работала председателем правления Эстонского союза студенческих объединений, исполнительным руководителем и советником фракции Социал-демократической партии Эстонии, а также советником министра культуры Индрека Саара.
Вице-канцлером Министерства культуры она работает с 2017 года. Хартман входит в ряды Социал-демократической партии с 2012 года.
В 2003 году в "Северном побережье" вышла статья "Пирет Хартман из Пюсси - предводитель студентов Эстонии". Тогда Хартман представляла интересы 60000 студентов, требуя лучшей системы учебных пособий, чтобы государство в отношении студентов не скупилось.
Когда Хартман, которая уже в Люганузеской школе была ученическим активистом, в 2017 году стала вице-канцлером министерства, она сказала "Северному побережью", что никогда не занималась ничем ради амбиций. "Ты делаешь что-то в одном месте, потом приходит кто-то и говорит - иди туда и сделай тоже. В третьем месте на это обращают внимание и тоже приглашают. Я всегда исходила из принципа, что все, что я делаю, я стараюсь делать хорошо. Я никогда не думала, что стану председателем или заведующей отделом", - сказала она.
С ида-вирускими корнями в новом правительстве и уроженец Ийзаку Ханно Певкур, который станет новым министром обороны. Ранее в различных правительствах он был министром социальных дел, министром внутренних дел и министром юстиции. Сейчас он является зампредседателя Рийгикогу, но по соглашению трех партий он должен будет освободить это место для не пожелавшего стать министром председателя "Отечества" Хелира-Валдора Сеэдера.