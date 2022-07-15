ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Предвыборное правительство

Действительно, если его прочитать, то чего там только не обещают - рост необлагаемого минимума, увеличение детских пособий, компенсацию выросших цен на электроэнергию, частичную компенсацию платы за место в доме по уходу и т.д. В то же время понятно, что срок жизни этого правительства довольно короткий - всего семь месяцев, потому что выборы в Рийгикогу состоятся уже в марте будущего года.

Дела этой коалиции сопровождает тень предстоящих выборов. Правительственные переговоры длились долго, потому что все три стороны хотят выглядеть в глазах избирателей особенно привлекательно, а самый простой способ для этого - пообещать людям различные блага и дотации.

"Отечество", социал-демократы и Партия реформ получили сейчас хорошую стартовую площадку для проведения избирательной кампании на деньги налогоплательщиков, потому что времена сложные. Война в Европе, высокая инфляция, растущие цены на электроэнергию и продукты, ожидаемый экономический спад - все это вызывает у людей страх и неуверенность. Теперь же пришло новое правительство и сказало, что государство придет людям на помощь любым возможным способом.

Хотя такую щедрость сторонники консервативной финансовой политики уже успели раскритиковать, у нее есть положительная сторона - она снимет напряжение в обществе, если людям дали понять, что государство не оставит их в беде.

Но это добавит напряжения правительству, потому что данные обещания надо будет сразу внедрять в жизнь, а не откладывать на абстрактное будущее, хотя бы потому, что Эстония уже несколько месяцев лидирует в Европе по показателям инфляции, цены на энергоносители не подают признаков снижения даже летом и угрожают подняться до небывалых высот зимой. На фоне всего этого набирает обороты распространение коронавируса, да и война в Украине, похоже, так скоро не закончится.