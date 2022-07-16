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Ирене Кяосаар: отсрочка перехода на эстоноязычное обучение ставит под удар учеников

Аго Гашков
, журналист
Ирене Кяосаар: отсрочка перехода на эстоноязычное обучение ставит под удар учеников
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Ирене Кяосаар перед строящимся зданием Нарвской государственной гимназии, которую она возглавила.
Ирене Кяосаар перед строящимся зданием Нарвской государственной гимназии, которую она возглавила. Фото: Ilja Smirnov

Приступившая недавно к работе в качестве директора Нарвской эстонской гимназии Ирене Кяосаар говорит, что интеграцией она занималась 30 лет. В 1992 году, еще изучая в Тартуском университете эстонскую филологию, она начала преподавать эстонский язык в Тартуской Пушкинской гимназии. "Преподавание эстонского языка в школе с русским языком обучения - это же чистая интеграция", - с улыбкой отмечает она.

Та школа в Тарту время от времени выделялась очень консервативным прорусским настроем. Ирене с этим согласна не полностью. "Учителя и руководство очень прогрессивные и участвуют, например, в программе языкового погружения. Однако в попечительский совет всегда входят представители движения "Русская школа Эстонии", и поэтому в СМИ школа бросается в глаза тем, что не поддерживает образовательную политику Эстонии", - сказала она.

Запускала программу языкового погружения

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