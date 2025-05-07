Новые ида-вируские предприятия переступают порог киноиндустрии

Режиссер-мультипликатор Мария Чайка сотрудничала со многими российскими мультипликационными студиями, но после переезда из России в Силламяэ ей пришлось искать новых партнеров.

Представители разных сфер деятельности, от фотографов до парикмахеров, в течение года учились читать язык мира кино и создавать собственные предприятия, чтобы выйти на съемочную площадку: инкубационная программа в области киноиндустрии центра инноваций "IDA Hub" завершила свой первый год. "Мы не киношкола. Мы готовим не продюсеров или режиссеров, а закадровые фоновые силы", - пояснила руководитель программы Бритта Мериранд.