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Новые ида-вируские предприятия переступают порог киноиндустрии

Режиссер-мультипликатор Мария Чайка сотрудничала со многими российскими мультипликационными студиями, но после переезда из России в Силламяэ ей пришлось искать новых партнеров.
Режиссер-мультипликатор Мария Чайка сотрудничала со многими российскими мультипликационными студиями, но после переезда из России в Силламяэ ей пришлось искать новых партнеров. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Представители разных сфер деятельности, от фотографов до парикмахеров, в течение года учились читать язык мира кино и создавать собственные предприятия, чтобы выйти на съемочную площадку: инкубационная программа в области киноиндустрии центра инноваций "IDA Hub" завершила свой первый год. "Мы не киношкола. Мы готовим не продюсеров или режиссеров, а закадровые фоновые силы", - пояснила руководитель программы Бритта Мериранд.

Путь опытного фотографа Анастасии Волковой на киноплощадку начался в действительности несколько лет назад, когда она благодаря руководителю Вируского кинофонда Пийе Тамм попала на съемочную площадку "Аптекаря Мельхиора". "Я вела там фотосъемку за кадром, и это стало любовью с первого взгляда".

"Киносообщество классное, но довольно закрытое. Эта программа дала мне возможность войти в их мир", - сказала фотограф Анастасия Волкова.
"Киносообщество классное, но довольно закрытое. Эта программа дала мне возможность войти в их мир", - сказала фотограф Анастасия Волкова. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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