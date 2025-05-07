Новые ида-вируские предприятия переступают порог киноиндустрии

Представители разных сфер деятельности, от фотографов до парикмахеров, в течение года учились читать язык мира кино и создавать собственные предприятия, чтобы выйти на съемочную площадку: инкубационная программа в области киноиндустрии центра инноваций "IDA Hub" завершила свой первый год. "Мы не киношкола. Мы готовим не продюсеров или режиссеров, а закадровые фоновые силы", - пояснила руководитель программы Бритта Мериранд.
Путь опытного фотографа Анастасии Волковой на киноплощадку начался в действительности несколько лет назад, когда она благодаря руководителю Вируского кинофонда Пийе Тамм попала на съемочную площадку "Аптекаря Мельхиора". "Я вела там фотосъемку за кадром, и это стало любовью с первого взгляда".