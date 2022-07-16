ЗДОРОВЬЕ ⟩ Милье-терапия - метод лечения молодежи с зависимостями и расстройством поведения

На данный момент центр Торуйыэ находится на успешном пути развития и стремится стать центром лечения, в основе которого будет преобладать милье-терапия. Целевую группу учреждения образуют молодые люди в возрасте от 13 до 18 лет со всей Эстонии, у которых дома, в школе или в местном самоуправлении фиксируют употребление веществ, вызывающих зависимости (наркотики, алкоголь, табак и прочее), в результате чего у молодых людей возникают проблемы с поведением и здоровьем, препятствующие комфортной и безопасной жизни.

- Милье-терапия представляет собой полноценный метод лечения, в ходе которого молодежи с зависимостями и расстройством поведения создается определенная жизненная среда, в которой молодые люди будут комфортно существовать без веществ, вызывающих зависимости, и избавляться от вредных привычек путем осмысленного замещения их на более полезные. В этом и состоит главная задача самого центра - помочь скорректировать поведение и принятые молодыми людьми в порыве сильных эмоций неконструктивные решения так, чтобы их влияние несло все менее вредоносные последствия как для самих молодых, так и для окружающих, - поделилась руководитель проекта центра Майре Реэст.

Она подчеркнула, что одним из главных аспектов милье-терапии является именно формирование особой окружающей среды, в которой пациент будет чувствовать себя так же безопасно, как в благополучном доме, поэтапно и посильно развиваться, реализовывать себя через вновь найденный потенциал и шаг за шагом социализироваться.