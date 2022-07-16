Центр по лечению молодежи с зависимостями Торуйыэ начал свою работу в составе Ида-Вируской центральной больницы несколько лет назад и преодолел немалый путь в развитии услуг, помогающих немалому числу молодых людей.
ЗДОРОВЬЕ ⟩ Милье-терапия - метод лечения молодежи с зависимостями и расстройством поведения
На данный момент центр Торуйыэ находится на успешном пути развития и стремится стать центром лечения, в основе которого будет преобладать милье-терапия. Целевую группу учреждения образуют молодые люди в возрасте от 13 до 18 лет со всей Эстонии, у которых дома, в школе или в местном самоуправлении фиксируют употребление веществ, вызывающих зависимости (наркотики, алкоголь, табак и прочее), в результате чего у молодых людей возникают проблемы с поведением и здоровьем, препятствующие комфортной и безопасной жизни.
- Милье-терапия представляет собой полноценный метод лечения, в ходе которого молодежи с зависимостями и расстройством поведения создается определенная жизненная среда, в которой молодые люди будут комфортно существовать без веществ, вызывающих зависимости, и избавляться от вредных привычек путем осмысленного замещения их на более полезные. В этом и состоит главная задача самого центра - помочь скорректировать поведение и принятые молодыми людьми в порыве сильных эмоций неконструктивные решения так, чтобы их влияние несло все менее вредоносные последствия как для самих молодых, так и для окружающих, - поделилась руководитель проекта центра Майре Реэст.
Она подчеркнула, что одним из главных аспектов милье-терапии является именно формирование особой окружающей среды, в которой пациент будет чувствовать себя так же безопасно, как в благополучном доме, поэтапно и посильно развиваться, реализовывать себя через вновь найденный потенциал и шаг за шагом социализироваться.
Примечательно то, что центр Торуйыэ - единственный лечебный центр в Эстонии, где молодым людям предлагается добровольно пройти курс лечения зависимостей как стационарно, то есть с круглосуточным пребыванием в центре, так и амбулаторно - в виде консультационных услуг, которые также являются неотъемлемой частью стационарного лечения.
Среди хороших партнеров центра - клинический психолог Айрийн Демир, специалисты по защите детей из местных самоуправлений и специалисты различных областей из Департамента социального страхования, Министерства социальных дел и Министерства юстиции. Помимо упомянутых мест, центр продуктивно сотрудничает и с другими учреждениями, занимающимися коррекцией рисков проблемного поведения молодых людей.
В команду лечебного центра Торуйыэ входят: руководитель проекта - координатор, психиатр, сестра душевного здоровья, медсестра, психологи, социальные работники, руководитель по интересам и работники с молодежью. Все работающие в центре специалисты обладают достаточным опытом в работе с молодежью с особыми потребностями и их семьями и имеют достаточно мотивации для внесения своего вклада в развитие молодых людей, входящих в группу риска.
Услуги центра Торуйыэ по лечению молодежи с зависимостями предоставляются пациентам и их семьям бесплатно.