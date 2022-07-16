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ЗДОРОВЬЕ ⟩ Как действовать при укусе клеща и гадюки?

Ида-Вируская центральная больница
Как действовать при укусе клеща и гадюки?
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Фото: Ида-Вируская центральная больница

В летние месяцы, к сожалению, нередки случаи укусов клещей и гадюк, но при наличии основных знаний, как действовать при их укусах, можно существенно обезопасить себя и свое здоровье.

УКУС КЛЕЩА

Клещи в основном распространяют два заболевания: вирусный клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз.

Если вы обнаружили на теле клеща, то:

  • как можно скорее удалите его с кожи - подцепите головку клеща тонким пинцетом и осторожно вытащите его (в аптеках можно приобрести специальные инструменты для удаления клещей)
  • после удаления клеща место укуса следует промыть водой с мылом или обработать дезинфицирующим средством.

Если в течение нескольких дней или в течение месяца после контакта у вас повысится температура или появятся симптомы простуды, а также если место укуса начнет краснеть, вам следует обратиться к семейному врачу.

УКУС ГАДЮКИ

Единственная ядовитая змея в Эстонии - гадюка, однако все укусы змей следует считать опасными. Зачастую змею трудно определить на месте, поэтому часто можно перепутать ядовитых и неядовитых особей.

Наиболее распространенными симптомами после укуса гадюки являются отек, изменение цвета кожи, расстройство пищеварения и низкое кровяное давление.

Если ужалила гадюка:

  • попросите пострадавшего спокойно полежать и обездвижьте место укуса
  • если пострадавшего не тошнит, дайте ему немного питьевой воды
  • не пытайтесь вырезать место укуса или высосать яд
  • отвезите пострадавшего в отделение экстренной медицины или вызовите скорую помощь.
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