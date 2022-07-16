ЗДОРОВЬЕ ⟩ Как действовать при укусе клеща и гадюки?

УКУС КЛЕЩА

Клещи в основном распространяют два заболевания: вирусный клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз.

Если вы обнаружили на теле клеща, то:

как можно скорее удалите его с кожи - подцепите головку клеща тонким пинцетом и осторожно вытащите его (в аптеках можно приобрести специальные инструменты для удаления клещей)

после удаления клеща место укуса следует промыть водой с мылом или обработать дезинфицирующим средством.

Если в течение нескольких дней или в течение месяца после контакта у вас повысится температура или появятся симптомы простуды, а также если место укуса начнет краснеть, вам следует обратиться к семейному врачу.

УКУС ГАДЮКИ

Единственная ядовитая змея в Эстонии - гадюка, однако все укусы змей следует считать опасными. Зачастую змею трудно определить на месте, поэтому часто можно перепутать ядовитых и неядовитых особей.

Наиболее распространенными симптомами после укуса гадюки являются отек, изменение цвета кожи, расстройство пищеварения и низкое кровяное давление.

Если ужалила гадюка: