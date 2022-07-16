ВОПРОС-ОТВЕТ ⟩ Интернет-магазины

Один интернет-магазин на "Facebook" явно продает контрафактные товары. Куда мне сообщить об этом?

Продажа поддельных товаров в Эстонской Республике запрещена, и Налогово-таможенный департамент расследует нарушения этого запрета. Если подтвержден факт, что это не оригинальный продукт, можно обратиться в Налогово-таможенный департамент, который в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны занимается ограничением продажи контрафактной продукции. Информацию о поддельных товарах можно бесплатно предоставить таможне по телефону 800 4444 или по электронной почте vihje@emta.ee.

Какие у меня права при совершении покупок на сайте www.osta.ee?

Перед выполнением транзакции мы рекомендуем вам ознакомиться с условиями соглашения, которые можно найти на странице пользовательского соглашения на сайте Osta.ee. Перед тем как совершить покупку/сделать предложение на аукционе, убедитесь, что товар (а также вид доставки) вам подходит. Если возникли проблемы с товаром, приобретенным у частного лица, это спор между двумя физическими лицами, который может быть решен только в суде. Если продавец является юридическим лицом, вы как потребитель имеете право отказаться от договора в течение 14 дней. В случае нехватки товара рекламация также может быть направлена продавцу, и при необходимости заявление может быть позже подано в Комитет по потребительским спорам.

Могу ли я вернуть купленный товар в течение 14 дней, если упаковка повреждена?

Товар должен быть возвращен в полной комплектации и в целой упаковке. Если упаковка была повреждена во время осмотра приобретенного товара, у потребителя по-прежнему есть 14-дневное право отказа, но продавец имеет право потребовать от потребителя компенсацию за снижение ценности товара.

Что делать, если продавец мне не ответит или сайт продавца будет закрыт?

Если продавец не отвечает на жалобу потребителя в течение 15 дней, покупатель может сделать заявление в Комитет по потребительским спорам.