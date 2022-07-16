Постоянное обучение потребителей и профилактическая информационная работа важны для развития потребительской культуры Эстонии. Чтобы эстонский потребитель был осведомлен и мог постоять за себя, каждый может найти на странице Департамента защиты прав потребителей и технического надзора необходимую информацию о правах потребителя. Приведенные ниже вопросы основаны на наиболее часто задаваемых потребителями вопросах oб интернет-магазинаx.
ВОПРОС-ОТВЕТ ⟩ Интернет-магазины
На сайте была одна цена, позже выяснилось, что к цене добавлен НДС. Может ли продавец таким образом показать цену?
Продавец должен сообщать потребителю окончательную цену, НДС должен быть включен в окончательную цену.
Я заказал(-а) товар в "Facebook" у компании, но заплатил(-а) частному лицу. Возврат не принимается. Какие у меня права?
Если вы заплатили за покупку физическому лицу - это спор между двумя лицами, который выходит за рамки компетенции Департамента защиты прав потребителей и технического надзора и Комитета по потребительским спорам. У вас есть возможность обратиться в суд.
Есть ли у юридического лица право отказа в течение 14 дней?
Только потребитель (физическое лицо, действующее с целью, не связанной с его экономической и профессиональной деятельностью) имеет 14-дневное право отказа.
Обязан ли интернет-магазин забрать обратно товары со скидкой, если я отказался от них в течение 14 дней?
Потребитель имеет право отказаться от договора в течение 14 дней, это право распространяется и на товары со скидкой.
Если товар отсутствует на эстонском складе интернет-магазина и продавец заказывает товар из-за границы, могу ли я воспользоваться правом возврата в течение 14 дней?
Потребитель по-прежнему имеет право отказаться от договора в течение 14 дней.
Если я получу дефектный товар из интернет-магазина, имею ли я право отказаться от него в течение 14 дней?
Потребитель имеет право отказаться от договора в течение 14 дней. Рекомендуем как можно скорее зарегистрировать состояние товара и немедленно связаться с продавцом.
Кто должен оплачивать расходы по возврату товаров, купленных в интернет-магазине?
Первое, что мы рекомендуем, - ознакомиться с условиями договора. Как правило, расходы по возврату несет покупатель. Потребитель не обязан нести расходы, если продавец не сообщил ему, что расходы по возврату несет потребитель.
Должна ли компания организовывать транспорт при возврате бытовой техники/мебели, заказанной в интернет-магазине, в течение 14 дней?
Нет, при расторжении договора потребитель не может потребовать от продавца забрать товар за счет продавца.
Как скоро я могу получить возмещение за товар, возвращенный в интернет-магазин?
Торговец должен вернуть деньги потребителю немедленно, но не позднее, чем через 14 дней после получения заявки на возврат.
Если продавец не доставит заказ в обещанный период доставки и я хочу отозвать его, возможно ли это и как скоро продавец должен вернуть деньги?
Если продавец не выполнил заказ в отведенное время, потребитель также может отказаться от договора. Продавец может выполнить обязательство по безналичному расчету, что занимает очень мало времени, тогда просрочка платежа более нескольких дней неоправданна.
Обязан ли продавец продать мне товар по цене, указанной в интернет-магазине, даже если цена была неправильной или товара нет в наличии?
Если продавец не может выполнить заказ ошибочно рекламируемым способом, он имеет право отказаться от договора и вернуть деньги потребителю.
Я заказал(-а) товар в интернет-магазине (например, стиральную машину, кофеварку и т.д.), включил(-а) его дома и все еще хочу отказаться от покупки в течение 14 дней. Имею ли я право на полный возврат средств или продавец имеет право на возмещение убытков от обесценивания?
Потребитель имеет право осматривать товар, но не имеет права его использовать. Если при осмотре приобретенного товара стоимость товара снизилась, продавец вправе потребовать от потребителя компенсацию за снижение ценности товара.
Я заказал(-а) товар в интернет-магазине, и продавец якобы отправил товар. Я не получил(-а) заказ. С кем мне связаться - с продавцом или перевозчиком?
У потребителя есть договор с интернет-магазином, и в случае возникновения проблем он в любом случае должен обращаться в интернет-магазин. Потребителю не нужно связываться с перевозчиком.
Можно ли вернуть заказанные в интернет-магазине средства индивидуальной защиты (например, маску) в течение 14 дней?
Право на отказ в течение 14 дней не применяется, если товар был приобретен в запечатанной упаковке, которая не подходит для возврата по соображениям здоровья или гигиены, и если упаковка была открыта после доставки. Однако вскрытие упаковки означает вскрытие не посылки, а упаковки самого товара.
Могу ли я вернуть матрас?
Матрас не является предметом гигиены или здоровья и может быть возвращен в течение 14 дней, даже если упаковка вскрыта.
Имею ли я право отменить заказ в интернет-магазине до того, как он будет доставлен?
Потребитель имеет право отказаться от заказа в интернет-магазине еще до того, как заказ будет доставлен. Для этого сначала обратитесь в интернет-магазин и узнайте, размещен ли заказ. После размещения заказа он должен быть возвращен при получении в соответствии с условиями возврата в интернет-магазине.
Один интернет-магазин на "Facebook" явно продает контрафактные товары. Куда мне сообщить об этом?
Продажа поддельных товаров в Эстонской Республике запрещена, и Налогово-таможенный департамент расследует нарушения этого запрета. Если подтвержден факт, что это не оригинальный продукт, можно обратиться в Налогово-таможенный департамент, который в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны занимается ограничением продажи контрафактной продукции. Информацию о поддельных товарах можно бесплатно предоставить таможне по телефону 800 4444 или по электронной почте vihje@emta.ee.
Какие у меня права при совершении покупок на сайте www.osta.ee?
Перед выполнением транзакции мы рекомендуем вам ознакомиться с условиями соглашения, которые можно найти на странице пользовательского соглашения на сайте Osta.ee. Перед тем как совершить покупку/сделать предложение на аукционе, убедитесь, что товар (а также вид доставки) вам подходит. Если возникли проблемы с товаром, приобретенным у частного лица, это спор между двумя физическими лицами, который может быть решен только в суде. Если продавец является юридическим лицом, вы как потребитель имеете право отказаться от договора в течение 14 дней. В случае нехватки товара рекламация также может быть направлена продавцу, и при необходимости заявление может быть позже подано в Комитет по потребительским спорам.
Могу ли я вернуть купленный товар в течение 14 дней, если упаковка повреждена?
Товар должен быть возвращен в полной комплектации и в целой упаковке. Если упаковка была повреждена во время осмотра приобретенного товара, у потребителя по-прежнему есть 14-дневное право отказа, но продавец имеет право потребовать от потребителя компенсацию за снижение ценности товара.
Что делать, если продавец мне не ответит или сайт продавца будет закрыт?
Если продавец не отвечает на жалобу потребителя в течение 15 дней, покупатель может сделать заявление в Комитет по потребительским спорам.
- ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 620 1707 В РАБОЧИЕ ДНИ С 10.00 ДО 15.00
- ПИШИТЕ НА INFO@TTJA.EE
- Дополнительная информация: ttja.ee/ru