Вчера были назначены новые министры, и таблица зарплат чиновников показывает, сколько будут зарабатывать новые руководители государства.
Сколько будут зарабатывать члены правительства?
Сколько будут зарабатывать члены правительства?
Для Каи Каллас ничего не изменится: поскольку она остается премьер-министром, согласно таблицам зарплат, опубликованным Министерством финансов, она продолжит зарабатывать 7 303 евро в месяц, пишет "Постимеэс".
В случае с другими министрами базовая заработная плата остается на уровне 6 207,6 евро в месяц.
В Эстонии зарплата государственных служащих увеличивается каждый год 1 апреля, в том числе и в этом году.
Вчера, после недельного правительственного кризиса, наконец было сформировано новое правительство. Коалицию образовали Партия реформ, "Отечество" и социал-демократы.