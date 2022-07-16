Сб, 16.07.2022
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Сколько будут зарабатывать члены правительства?

Erik Kalda
, ajakirjanik
Сколько будут зарабатывать члены правительства?
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Вчера были назначены новые министры, и таблица зарплат чиновников показывает, сколько будут зарабатывать новые руководители государства.

Для Каи Каллас ничего не изменится: поскольку она остается премьер-министром, согласно таблицам зарплат, опубликованным Министерством финансов, она продолжит зарабатывать 7 303 евро в месяц, пишет "Постимеэс".

В случае с другими министрами базовая заработная плата остается на уровне 6 207,6 евро в месяц.

В Эстонии зарплата государственных служащих увеличивается каждый год 1 апреля, в том числе и в этом году.

Вчера, после недельного правительственного кризиса, наконец было сформировано новое правительство. Коалицию образовали Партия реформ, "Отечество" и социал-демократы.

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