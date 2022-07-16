ПАРЛАМЕНТ ⟩ Почему Эстония поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Принимая в альянс Финляндию и Швецию, НАТО в седьмой раз после окончания холодной войны открывает свои двери. В интересах Эстонии быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а также слаженное интегрирование обоих государств с политическими и военными структурами НАТО.

Я уверяю вас, что двери НАТО останутся открытыми также для следующих государств, в том числе для Украины, и никакое третье государство, а меньше всех - Россия, не сможет решать, кто вступит в НАТО, а кто - нет.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО напрямую увеличит безопасность Эстонии. Разумеется, нынешнее расширение не решит все проблемы безопасности Эстонии и трех стран Балтии. Ясно, что постоянная работа в НАТО по укреплению безопасности Эстонии и всего нашего региона продолжится. Важно быстро претворить в жизнь решения мадридской встречи на высшем уровне, и сегодняшняя ратификация является одной из частей этой работы.

Безопасность Эстонии усилится

Лео Куннас. Фото: Mihkel Maripuu

ЛЕО КУННАС (EKRE):

- Финляндия приобретет 64 истребителя типа F-35, это же сделает Норвегия, это же сделает Дания и теперь Швеция увеличит свой парк истребителей "Saab". Это значит, что к концу десятилетия на севере будет около 300 современных самолетов-истребителей, что уже само по себе станет большим шагом в направлении равновесия с Россией. Естественно, самая южная финская эскадрилья уже по своему местоположению находится в таком месте, что способна в случае возможного военного конфликта непосредственно поддержать нас с воздуха. То есть я считаю очень важным усиление этих воздушных сил.

Второе - морские силы. Тут очень сильна Швеция, имеющая семь корветов и пять подлодок, не говоря уж о прочих судах. Финляндия тоже построит четыре новых мощных корвета, на которых установят судовые ракеты с дальностью стрельбы 300 километров. Те же системы вооружения, которые мы также приобретаем и которые Финляндия устанавливает на сухопутные транспортные средства. То есть Балтийское море превратится, по сути, во внутреннее море НАТО, и России будет очень трудно добиться здесь преимущества на море. И наши морские коммуникации - ведь до Финляндии всего 80 километров - будут защищены гораздо надежнее.