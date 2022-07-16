Доклад на внеочередном заседании Рийгикогу 6 июля, на котором парламент Эстонии ратифицировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Почему Эстония поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Война России в Украине смешала прежние представления об организации безопасности не только в Европе, но и во всем мире. Безжалостная война России привела к глубоким изменениям во взглядах демократического мира на безопасность, международное право, а также на безопасность государств и людей.
Украина должна в этой войне победить, а Россия - проиграть. Мы не можем допустить торжества зародившейся в прошлом российской силовой политики, целью которой является уничтожение суверенности государств и свободы народов. Торжество такой политики представляет экзистенциальную угрозу для Эстонии. Если Россия не уйдет проиграв, то эта политика сохранится.
Будучи демократическим альянсом, мы вместе и единодушно выступаем против такого безумия прошлого века. Мы укрепляем и расширяем военную защиту альянса на свободные государства. По той причине, что суверенитет одного государства не может отдать или отнять другое государство. Мы стоим за свободу.
Сегодня союзники более сплоченные, чем когда-либо прежде. Это сказано не для красного словца. Это подтверждено решениями, принятыми на мадридской встрече НАТО на высшем уровне. Эстония достигла на этой встрече на высшем уровне своих целей прежде всего в части укрепления обороноспособности и потенциала сдерживания нашего региона. Очень важно, что на встрече союзники четко определили: Россия является крупнейшей и непосредственной угрозой для альянса.
В Эстонии эта угроза всегда была очевидной. Однако до войны России в Украине она наверняка не была очевидной для союза, в который входят 30 государств Северной Атлантики.
На встрече на высшем уровне мы укрепили сотрудничество с партнерами, четко дав понять: мы сообща защищаем свои ценности, свободу, жизненный уклад и демократию, и дверь в НАТО по-прежнему открыта для новых членов. Несмотря на то, что война в Украине длится уже более 132 дней, союзники подтвердили в Мадриде, что дверь для вступления в НАТО перед Украиной не закрылась.
До вторжения в Украину Россия требовала, чтобы НАТО свернула свои границы до уровня 1997 года и создала из стран Балтии буферную зону под боком у России. Вместо этого Россия получила укрепление оборонительной позиции НАТО в нашем регионе и вдобавок 1300 километров новой пограничной зоны с НАТО. Это одно из крупнейших изменений в области безопасности и геополитики в Европе после конца холодной войны.
Нет сомнений, что ходатайства Финляндии и Швеции согласуются со статьей 10 Североатлантического договора, ведь Финляндия и Швеция - это европейские государства, готовые развивать принципы Североатлантического договора и вносить вклад в безопасность североатлантического региона. Итак, НАТО, как сильнейшая оборонительная организация мира, по-прежнему аттрактивна и в ее необходимости нет сомнений. Присоединение Финляндии и Швеции к альянсу тоже подтверждает провал целей России.
Я очень рад, что трехсторонние переговоры Финляндии, Швеции и Турции в Мадриде закончились устраивающим все три государства решением. Соглашение исходило из принципа, что учитываться будут интересы и угрозы для безопасности всех союзников. Признав это, в Мадриде приняли историческое решение о приглашении в альянс Финляндии и Швеции в ответ на их ходатайства о вступлении.
Принятая на встрече на высшем уровне декларация очень четко гласит: "Вступление Финляндии и Швеции увеличивает их безопасность, усиливает НАТО и еще больше укрепляет безопасность в евро-атлантическом регионе".
Сегодня мы собрались в зале Рийгикогу, чтобы обсудить желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО, а также утвердить это решение волеизъявлением народа Эстонии.
Правительство одобрило проекты протоколов Североатлантического договора, касающиеся вступления Финляндской Республики и Королевства Швеция в альянс, через день после подачи ими ходатайств о вступлении, а также уполномочило подписать эти протоколы. Посол Юри Луйк подписал в качестве представителя Эстонии протоколы о вступлении Финляндии и Швеции, как это сделали представители и всех других союзников. Исторический момент.
Финляндию и Швецию, бесспорно, можно считать самыми близкими и дееспособными партнерами по НАТО. В случае Финляндии и Швеции речь идет о демократических, имеющих боеспособные армии и крепко интегрированных со структурами НАТО государствах. С обоими происходили долговременный, регулярный и открытый политический диалог, а также практическое сотрудничество как в двухстороннем порядке, так и в разных форматах НАТО. Финляндия и Швеция активно участвуют в миссиях и операциях НАТО, в совместных учениях с НАТО, а также обмениваются с НАТО необходимой информацией.
Одна из важных областей сотрудничества - обеспечение взаимодействия, позволяющего Силам обороны Финляндии и Швеции участвовать вместе с НАТО и другими партнерскими государствами в международных операциях по обеспечению мира. Это значит, что контакты Финляндии и Швеции с НАТО имеют уже давнюю историю. Партнерские отношения Финляндии и Швеции с НАТО начались в 1994 году, когда оба государства присоединились к программе "Партнерство во имя мира". Финляндия и Швеция активно участвуют также в учениях НАТО и учениях мирного партнерства.
Финляндия декларировала НАТО готовность различных пехотных, инженерных, военно-морских и противовоздушных подразделений участвовать в учениях и операциях НАТО. В Финляндии находится Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам, в работе которого участвуют также союзники по НАТО, в том числе Эстония.
Финляндия и НАТО тесно сотрудничают в киберобласти на основании заключенного в 2017 году политического рамочного соглашения. Как Финляндия, так и Швеция участвуют в качестве вносящих вклад партнеров в деятельности Центра передового опыта НАТО в области киберзащиты, расположенного в Таллинне.
В 1996 году Финляндия впервые внесла вклад в руководимую НАТО военную операцию, отправив свой батальон в составе миротворческих сил НАТО в Боснию и Герцеговину.
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- Мы не можем допустить торжества зародившейся в прошлом российской силовой политики, целью которой является уничтожение суверенности государств и свободы народов.
- В случае Финляндии и Швеции речь идет о демократических, имеющих боеспособные армии и крепко интегрированных со структурами НАТО государствах.
- Вступление Финляндии и Швеции в НАТО напрямую увеличит безопасность Эстонии.
Швеция впервые поучаствовала в руководимой НАТО военной операции в 1995 году, отправив свой батальон в составе миротворческих сил НАТО в Боснию и Герцеговину. Как Финляндия, так и Швеция участвовали также в натовской миссии ISAF в Афганистане.
После вторжения России в Украину с 25 февраля по ходатайству Финляндии и Швеции был запущен механизм углубленного сотрудничества этих государств с НАТО. В соответствии с ним увеличили обмен информацией, координацию действий и стратегические коммуникации. Кроме того, Финляндия и Швеция получили право участвовать в большинстве заседаний Североатлантического совета, сохраняя при этом полную автономию принятия решений, касающихся внутригосударственной политики безопасности.
Оборонный бюджет Финляндии составил в этом году 1,96% ВВП, то есть 5,1 миллиарда евро. В апреле к нынешнему оборонному бюджету решили добавить еще 700 миллионов евро, в результате чего оборонный бюджет вырастет до 2,23% ВВП. В Швеции оборонный бюджет составил в этом году 1,3%, но правительство поставило цель достичь в ближайшие годы уровня 2% ВВП.
В течение последних 30 лет Финляндия и Швеция имели большие заслуги в деле содействия обучению и оснащению Сил обороны Эстонии, а также укрепления региональной безопасности, поддерживая различные объединяющие страны Балтии проекты - например, Балтийский колледж обороны.
В конечном итоге вышесказанное подтверждает, что Финляндия и Швеция долгое время вносили вклад в безопасность Европы, а их вступление в НАТО укрепит альянс в политическом, военном и стратегическом смысле. Это демонстрирует также, что давно пришло время принять Финляндию и Швецию в члены альянса.
Во время переговоров о вступлении и процесса одобрения Финляндия и Швеция будут иметь статус наблюдателей, что означает одинаковую с союзниками позицию, но без права голоса. После поступления ратификационных писем в Вашингтон Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО.
Принятая на встрече на высшем уровне в Мадриде новая стратегическая концепция подтверждает, что НАТО незаменима для евро-атлантической безопасности. Она гарантирует нам мир, свободу и благополучие. В качестве союзников мы сообща отстаиваем наши безопасность, ценности и демократическое жизнеустройство.
Принимая в альянс Финляндию и Швецию, НАТО в седьмой раз после окончания холодной войны открывает свои двери. В интересах Эстонии быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а также слаженное интегрирование обоих государств с политическими и военными структурами НАТО.
Я уверяю вас, что двери НАТО останутся открытыми также для следующих государств, в том числе для Украины, и никакое третье государство, а меньше всех - Россия, не сможет решать, кто вступит в НАТО, а кто - нет.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО напрямую увеличит безопасность Эстонии. Разумеется, нынешнее расширение не решит все проблемы безопасности Эстонии и трех стран Балтии. Ясно, что постоянная работа в НАТО по укреплению безопасности Эстонии и всего нашего региона продолжится. Важно быстро претворить в жизнь решения мадридской встречи на высшем уровне, и сегодняшняя ратификация является одной из частей этой работы.
Безопасность Эстонии усилится
ЛЕО КУННАС (EKRE):
- Финляндия приобретет 64 истребителя типа F-35, это же сделает Норвегия, это же сделает Дания и теперь Швеция увеличит свой парк истребителей "Saab". Это значит, что к концу десятилетия на севере будет около 300 современных самолетов-истребителей, что уже само по себе станет большим шагом в направлении равновесия с Россией. Естественно, самая южная финская эскадрилья уже по своему местоположению находится в таком месте, что способна в случае возможного военного конфликта непосредственно поддержать нас с воздуха. То есть я считаю очень важным усиление этих воздушных сил.
Второе - морские силы. Тут очень сильна Швеция, имеющая семь корветов и пять подлодок, не говоря уж о прочих судах. Финляндия тоже построит четыре новых мощных корвета, на которых установят судовые ракеты с дальностью стрельбы 300 километров. Те же системы вооружения, которые мы также приобретаем и которые Финляндия устанавливает на сухопутные транспортные средства. То есть Балтийское море превратится, по сути, во внутреннее море НАТО, и России будет очень трудно добиться здесь преимущества на море. И наши морские коммуникации - ведь до Финляндии всего 80 километров - будут защищены гораздо надежнее.
МИХАИЛ ЛОТМАН ("Isamaa"):
- Когда вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет доведено до конца, мы окажемся в совершенно другой геополитической стратегической обстановке. Калининградское осиное гнездо уже не будет столь пугающим. Сувалкский коридор, являвшийся для нас очень значительным риском безопасности, уже не будет таким драматичным.
Однако вступление Швеции и Финляндии в НАТО является важным вызовом и для нас. Северо-восточное крыло НАТО значительно расширится, и мы не можем быть в этом крыле слабейшим звеном. Очень ошибочно было бы думать, будто теперь мы лучше защищены и можем спокойно отдыхать. Это не так. Мы должны вывести свои Силы обороны, свою оборонительную готовность на новый уровень.
ЭНН ЭЭСМАА (Центристская партия):
- Как центристская фракция относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО? Единодушно и позитивно, и я совершенно уверен, что не только в риторике, но и, как говорится, глубоко в душе.
ИНДРЕК СААР (Социал-демократическая партия):
- Я не сомневаюсь, что культура Эстонии выстоит, несмотря ни на что. Но я думаю, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО наверняка увеличит вероятность того, что мы, как культурное государство, выстоим.