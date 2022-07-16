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Новый министр труда: половина получателей минималки рассекает на внедорожниках

Erik Kalda
, ajakirjanik
Новый министр труда: половина получателей минималки рассекает на внедорожниках
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Peep Peterson
Peep Peterson Фото: Eero Vabamägi

Лидер Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон, только что занявший пост министра здоровья и труда, сказал, что минимальную заработную плату правительство повышать не будет, эту работу оставят профсоюзам.

"Мы получили очень интересную информацию. Среди прочего, выяснился тот факт, что осенью на самом деле было относительно мало получателей минимальной заработной платы. Из них половину можно отнести к группе, разъезжающей на Land Cruiser. Другими словами, это те, кто имеет более высокий доход, но платит зарплату по нижнему тарифу", – сказал Петерсон в интервью Postimees.

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