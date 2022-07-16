Новый министр труда: половина получателей минималки рассекает на внедорожниках

"Мы получили очень интересную информацию. Среди прочего, выяснился тот факт, что осенью на самом деле было относительно мало получателей минимальной заработной платы. Из них половину можно отнести к группе, разъезжающей на Land Cruiser. Другими словами, это те, кто имеет более высокий доход, но платит зарплату по нижнему тарифу", – сказал Петерсон в интервью Postimees.