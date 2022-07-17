Аналитики Picodi.com изучили динамику стоимости бензина в Европе и мире в I полугодии 2022 года и подсчитали, сколько литров топлива можно купить на среднестатистическую зарплату в странах Балтии.
Индекс бензина 2022: сколько литров бензина в эстонской зарплате?
Индекс бензина 2022: сколько литров бензина в эстонской зарплате?
Согласно последним данным среднемесячная зарплата в Эстонии равна 1 285 € после уплаты налогов. Это значит, что среднестатистический эстонец на среднюю оплату труда может купить 599 литров бензина. В Литве среднестатистическая оплата труда равна 530 л топлива, в Латвии — 460 л. По сравнению с прошлогодними результатами покупательная способность средней зарплаты по отношению к топливу снизилась в каждой из этих стран, пишет Delfi.
В мировом рейтинге соотношения стоимости бензина к средней зарплате лидирующие позиции продолжают занимать страны Персидского залива: Катар (5 968 литров), Кувейт (5 578 л) и Саудовская Аравия (4 372 л).
Последнее место рейтинга занимает Куба, где средняя оплата труда равна всего 27 литрам бензина.