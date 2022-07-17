Индекс бензина 2022: сколько литров бензина в эстонской зарплате?

Согласно последним данным среднемесячная зарплата в Эстонии равна 1 285 € после уплаты налогов. Это значит, что среднестатистический эстонец на среднюю оплату труда может купить 599 литров бензина. В Литве среднестатистическая оплата труда равна 530 л топлива, в Латвии — 460 л. По сравнению с прошлогодними результатами покупательная способность средней зарплаты по отношению к топливу снизилась в каждой из этих стран, пишет Delfi.