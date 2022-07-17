Россия сняла запрет на пересечение наземных границ

Большого скопления людей у Нарвского погранпункта в пятницу не наблюдалось, хотя число пересекающих границу растет уже несколько месяцев, сообщила "Актуальная камера".

Пограничники готовятся к наплыву россиян: как тех, кто едет с шенгенской визой отдыхать в Эстонию, так и транзитных путешественников, направляющихся в Таллиннский аэропорт и оттуда - в другие страны. Начальник Нарвского погранпункта Марек Лийва предупреждает: на контроле и сейчас очереди, но они могут еще увеличиться.

"Мы усилили погранконтроль и очень тщательно профилируем и интервьюируем тех людей, которые хотят приезжать в Эстонию или Шенгенскую зону", - рассказал Лийва.

К наплыву гостей готовятся и ида-вируские спа и отели. "Число туристов растет. Ида-Вируские отели и спа говорят, что стремительного скачка пока нет, но после снятия ограничений в какой-то мере рост обязательно будет", - рассказала координатор Туристического кластера Ида-Вирумаа Кадри Ялонен.

Возможности граждан Эстонии, желающих попасть в Россию, по-прежнему ограничены. С пятницы должно было возобновиться оформление туристических виз, но этого не произошло.