Ряпушка в причудье невероятно дорогая

За килограмм копченой ряпушки в торговых точках Чудского озера спрашивают даже 28 евро.

При этом килограмм копченого леща стоит 8 евро.

Лов ряпушки в Эстонии начался 1 июля, а уже 10 июля он был приостановлен приказом министра сельской жизни Урмас Круузе, т.к. с эстонской стороны уже было выловлено 44,1 тонны или более 90% годовой квоты этого вида рыбы. Согласно Закону о рыболовстве, министр прекращает лов рыбы, когда установленная на год норма выловлена как минимум на 90%.

В Министерстве окружающей среды ранее сообщили ERR, что быстрое исчерпание квоты на ряпушку - обычное явление. "Продолжительность периода лова зависит от погодных условий и размера квоты. У эстонских рыбаков большие возможности быстро выбрать всю квоту", - сказал главный специалист отдела рыбных ресурсов министерства Маргус Салунди.

Еще в прошлом году эстонская квота на ряпушку в Чудском озере составляла 80 тонн, т.е. почти столько же, сколько в этом году пришлось на Эстонию и России вместе взятых.

Однако независимо от размера квоты, профессиональные рыбаки на Чудском озере подозревают, что российская сторона квоту ни во что не ставит, и промысел ряпушки продолжается и после исчерпания установленной нормы.