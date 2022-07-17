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Ряпушка в причудье невероятно дорогая

Erik Kalda
, ajakirjanik
Ряпушка в причудье невероятно дорогая
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Год назад копченую ряпушку можно было купить по 18 евро за килограмм.
Год назад копченую ряпушку можно было купить по 18 евро за килограмм. Фото: Таави Вогт

Несмотря на то, что ловля ряпушки в Эстонии закончилась, эту рыбу все еще можно достать у Чудского озера, но по очень высокой цене.

За килограмм копченой ряпушки в торговых точках Чудского озера спрашивают даже 28 евро.

При этом килограмм копченого леща стоит 8 евро.

Лов ряпушки в Эстонии начался 1 июля, а уже 10 июля он был приостановлен приказом министра сельской жизни Урмас Круузе, т.к. с эстонской стороны уже было выловлено 44,1 тонны или более 90% годовой квоты этого вида рыбы. Согласно Закону о рыболовстве, министр прекращает лов рыбы, когда установленная на год норма выловлена как минимум на 90%.

В Министерстве окружающей среды ранее сообщили ERR, что быстрое исчерпание квоты на ряпушку - обычное явление. "Продолжительность периода лова зависит от погодных условий и размера квоты. У эстонских рыбаков большие возможности быстро выбрать всю квоту", - сказал главный специалист отдела рыбных ресурсов министерства Маргус Салунди.

Еще в прошлом году эстонская квота на ряпушку в Чудском озере составляла 80 тонн, т.е. почти столько же, сколько в этом году пришлось на Эстонию и России вместе взятых.

Однако независимо от размера квоты, профессиональные рыбаки на Чудском озере подозревают, что российская сторона квоту ни во что не ставит, и промысел ряпушки продолжается и после исчерпания установленной нормы.

По его словам рыбаков, после исчерпания эстонской квоты ряпушку продолжают возить через восточную границу на автомобилях. "Ясно, что у нас сейчас продается не эстонская ряпушка", - сказал сказал исполнительный директор предприятия Kallaste KalurERR.

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