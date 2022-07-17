Эксперт: акциз невозможно снизить из-за картельного сговора на топливном рынке Эстонии

«Снизить налог с оборота на основные продукты питания и довести акциз до минимума можно было бы сразу. Однако акциз невозможно снизить из-за картельного сговора на эстонском топливном рынке. Мы называем вещи своими именами, разница от снижения цен просто пойдет в карман собственника», – сказал Варе в интервью Pealinn.

По словам Варе, налоги на имущество и капитал – это то, к чему движется мир, особенно в клубе богатых стран ОЭСР. «Мне лично они не нравятся, потому что я бы от них страдал, но их следует считать естественными», – сказал он.

По его словам, подходящие быстрые меры для смягчения инфляции более или менее известны. «Их два вида – либо налоговые льготы, либо какие-то дотации, желательно целевые, а не массовые, и они требуют принятия соответствующего решения. В случае целевых дотаций, вероятно, следует более интенсивно использовать потенциал местных органов власти. Это невозможно сделать централизованно, однако снижение налогов, конечно же, может быть сделано централизованно.