Кохтла-Ярве в прошлом году получил поддержку от Министерства финансов Эстонии - через Центр господдержки (RTK) было выделено 1155000 евро на строительство нового хостела, который должен появиться на месте старого бассейна. Конкурс госпоставки объявили, но сейчас он приостановлен - городские власти ищут дополнительные средства.
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Строительство хостела в Кохтла-Ярве поставили на паузу
Строительство хостела в Кохтла-Ярве поставили на паузу
По словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, строительство обойдется дороже, чем предполагалось, а дополнительного финансирования пока не нашли, поэтому было принято решение остановить конкурс.