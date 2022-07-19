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Строительство хостела в Кохтла-Ярве поставили на паузу

Ирина Кивисельг
, журналист
Строительство хостела в Кохтла-Ярве поставили на паузу
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Новый хостел должен появиться на месте старого бассейна, о котором остались только теплые воспоминания. Амортизированную часть здания спортцентра снесли, а фасад отремонтировали.
Новый хостел должен появиться на месте старого бассейна, о котором остались только теплые воспоминания. Амортизированную часть здания спортцентра снесли, а фасад отремонтировали. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярве в прошлом году получил поддержку от Министерства финансов Эстонии - через Центр господдержки (RTK) было выделено 1155000 евро на строительство нового хостела, который должен появиться на месте старого бассейна. Конкурс госпоставки объявили, но сейчас он приостановлен - городские власти ищут дополнительные средства.

По словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, строительство обойдется дороже, чем предполагалось, а дополнительного финансирования пока не нашли, поэтому было принято решение остановить конкурс.

- Не отказываемся от идеи, но поставили процесс на паузу, - подчеркнул он. - Министерство финансов не готово увеличить сумму поддержки в связи со значительным подорожанием материалов, нет пока и других источников, но мы постараемся найти средства. Есть заинтересованные в покупке Ахтмеского дома престарелых, город только что передал Ярвескую основную школу государству - все это даст дополнительные средства в бюджет. Выделенные RTK более миллиона евро тоже еще есть, так что, надеемся, получится реализовать задуманное.

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