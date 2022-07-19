Строительство хостела в Кохтла-Ярве поставили на паузу

- Не отказываемся от идеи, но поставили процесс на паузу, - подчеркнул он. - Министерство финансов не готово увеличить сумму поддержки в связи со значительным подорожанием материалов, нет пока и других источников, но мы постараемся найти средства. Есть заинтересованные в покупке Ахтмеского дома престарелых, город только что передал Ярвескую основную школу государству - все это даст дополнительные средства в бюджет. Выделенные RTK более миллиона евро тоже еще есть, так что, надеемся, получится реализовать задуманное.