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Бывший руководитель города требует от члена горсобрания компенсацию за оскорбление чести

Иванова требует от Пахка 1000 евро в качестве возмещения
Эрик Гамзеев
, журналист
Бывший руководитель города требует от члена горсобрания компенсацию за оскорбление чести
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Рийна Иванова считает, что Янек Пахка представил о ней ложные утверждения, поставил ее в неловкое положение перед горожанами и вызвал у нее стресс.
Рийна Иванова считает, что Янек Пахка представил о ней ложные утверждения, поставил ее в неловкое положение перед горожанами и вызвал у нее стресс. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Рийна Иванова, которая в начале июля была вынуждена уйти с поста вице-мэра Кохтла-Ярве, обвиняет члена горсобрания Янека Пахка в опорочении чести и требует компенсации.

Иванова, которая также была председателем горсобрания Кохтла-Ярве в 2013-2021 годах, считает, что Пахка оклеветал ее в посте в социальной сети. В отправленном ему письме-требовании Иванова требует от Пахка опровержения, по ее мнению, ложных утверждений, выплаты ей 1000 евро в качестве возмещения ущерба и компенсации судебных издержек, связанных с подачей требования, в размере 567 евро. Если Пахка выполнит требования Ивановой в течение десяти дней, она обещает не обращаться в суд.

Лидер избирательного союза "Рестарт Кохтла-Ярве" в горсобрании Янек Пахка заверил "Северное побережье", что не признает требования Ивановой и, вероятно, предстоит судебный процесс.

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