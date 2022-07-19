Бывший руководитель города требует от члена горсобрания компенсацию за оскорбление чести

Иванова, которая также была председателем горсобрания Кохтла-Ярве в 2013-2021 годах, считает, что Пахка оклеветал ее в посте в социальной сети. В отправленном ему письме-требовании Иванова требует от Пахка опровержения, по ее мнению, ложных утверждений, выплаты ей 1000 евро в качестве возмещения ущерба и компенсации судебных издержек, связанных с подачей требования, в размере 567 евро. Если Пахка выполнит требования Ивановой в течение десяти дней, она обещает не обращаться в суд.