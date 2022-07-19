Кохтлаярвесцев зовут поговорить о будущем

По словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, на основании этого будет составлена новая программа развития, которая будет лучше соответствовать ожиданиям и потребностям местных жителей. Подобные встречи проходят впервые, но организаторы рассчитывают на активное участие населения. Идеи и предложения жителей могут быть воплощены в жизнь.