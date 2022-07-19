Городские власти Кохтла-Ярве с 2 по 11 августа организуют серию встреч с жителями во всех частях города, чтобы услышать их пожелания и мечты - как кохтлаярвесцы видят будущее города.
Кохтлаярвесцев зовут поговорить о будущем
Кохтлаярвесцев зовут поговорить о будущем
По словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, на основании этого будет составлена новая программа развития, которая будет лучше соответствовать ожиданиям и потребностям местных жителей. Подобные встречи проходят впервые, но организаторы рассчитывают на активное участие населения. Идеи и предложения жителей могут быть воплощены в жизнь.
Все встречи будут начинаться в 18.00.
Среди всех предложивших свои идеи 20 августа будет разыгран электросамокат и другие призы от города.
Более подробная информация и график мероприятий - на городской странице www.kohtla-jarve.ee.
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