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Кохтлаярвесцев зовут поговорить о будущем

Ирина Кивисельг
, журналист
Кохтлаярвесцев зовут поговорить о будущем
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Здание городской управы Кохтла-Ярве.
Здание городской управы Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Городские власти Кохтла-Ярве с 2 по 11 августа организуют серию встреч с жителями во всех частях города, чтобы услышать их пожелания и мечты - как кохтлаярвесцы видят будущее города.

По словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, на основании этого будет составлена новая программа развития, которая будет лучше соответствовать ожиданиям и потребностям местных жителей. Подобные встречи проходят впервые, но организаторы рассчитывают на активное участие населения. Идеи и предложения жителей могут быть воплощены в жизнь.

Все встречи будут начинаться в 18.00.

Среди всех предложивших свои идеи 20 августа будет разыгран электросамокат и другие призы от города.

Более подробная информация и график мероприятий - на городской странице www.kohtla-jarve.ee.

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