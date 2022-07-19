Детсаду "Тареке" придется подождать обновления

За последние три года в Кохтла-Ярве были реконструированы детсады "Руккилилль" и "Каруке". Из больших детсадов, которые посещают более 200 детей, без основательного ремонта остались только "Тухкатрийну" и "Тареке". Подготовительные работы к реконструкции последнего начались еще в прошлом году и работы планировалось завершить к сентябрю текущего года. Но до сих пор здесь ничего не изменилось.