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Детсаду "Тареке" придется подождать обновления

Ирина Кивисельг
, журналист
Детсаду "Тареке" придется подождать обновления
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Детсад "Тареке", функционирующий более 35 лет, требует основательного обновления, но когда это случится, неясно.
Детсад "Тареке", функционирующий более 35 лет, требует основательного обновления, но когда это случится, неясно. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Конкурс госпоставки на реконструкцию кохтла-ярвеского детсада "Тареке" провалился - предложения строителей в два раза превысили ожидания заказчика. Тем не менее точку в этом проекте ставить рано, но в этом году воспитанникам и учителям временно переезжать к соседям, скорее всего, не придется.

За последние три года в Кохтла-Ярве были реконструированы детсады "Руккилилль" и "Каруке". Из больших детсадов, которые посещают более 200 детей, без основательного ремонта остались только "Тухкатрийну" и "Тареке". Подготовительные работы к реконструкции последнего начались еще в прошлом году и работы планировалось завершить к сентябрю текущего года. Но до сих пор здесь ничего не изменилось.

Задержка получилась уже в стадии подготовки проекта - участники первого конкурса запросили от 70 до 90 тысяч евро, что городские чиновники посчитали необоснованно высокими ценами. Второй конкурс собрал в два раза больше участников и снизил стоимость проекта вполовину - его выиграл "Eesti Ehitusprojekt" с ценовым предложением 44500 евро.

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