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Открыта запись на участие зрителей в новых передачах ETV+ "Своя правда"

Северное побережье
Открыта запись на участие зрителей в новых передачах ETV+ "Своя правда"
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ETV+ juhtimispult näeb välja selline. Operaatorid näevad/kuulevad, mis toimub, ja saavad saatejuhtidele nagu "tark mees taskus" otse eetris kõrva sosistada, mida tuleks teha.
ETV+ juhtimispult näeb välja selline. Operaatorid näevad/kuulevad, mis toimub, ja saavad saatejuhtidele nagu "tark mees taskus" otse eetris kõrva sosistada, mida tuleks teha. Фото: Matti Kämärä


Дискуссионная передача телеканала ETV+ "Своя правда" вернется на телеэкраны осенью в обновленном формате. В августе и сентябре пройдут съемки новых программ, к участию в которых приглашают и публику сообщает rus.err.ee.

Съемки состоятся 27 и 28 августа, а также 3 и 4 сентября.

В новом сезоне в студии "Своей правды" будут обсуждать, в том числе медицинские темы и темы здоровья. Темы предстоящих выпусков: снос памятников, влияние санкций против РФ, медицинские темы (онкология, диабет, инфаркт, панические атаки), система поддержки людей с ограниченными возможностями, проблемы военных беженцев.

Для участия в съемках передачи необходимо заполнить анкету. Дополнительную информацию о проведении съемок и анкету можно найти здесь.

Каждый участник получит небольшой подарок с логотипом ETV+. Запись одного выпуска длится в среднем 1,5 часа.

Дискуссионная передача "Своя правда" рассказывает об острых проблемах и спорных вопросах, которые волнуют общество. В дискуссии принимают участие эксперты и зрители, столкнувшиеся с той или иной проблемой.

Ведущие - Олеся Лагашина и Елена Соломина.

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