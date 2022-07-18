Открыта запись на участие зрителей в новых передачах ETV+ "Своя правда"

Съемки состоятся 27 и 28 августа, а также 3 и 4 сентября.

В новом сезоне в студии "Своей правды" будут обсуждать, в том числе медицинские темы и темы здоровья. Темы предстоящих выпусков: снос памятников, влияние санкций против РФ, медицинские темы (онкология, диабет, инфаркт, панические атаки), система поддержки людей с ограниченными возможностями, проблемы военных беженцев.

Для участия в съемках передачи необходимо заполнить анкету. Дополнительную информацию о проведении съемок и анкету можно найти здесь.

Каждый участник получит небольшой подарок с логотипом ETV+. Запись одного выпуска длится в среднем 1,5 часа.

Дискуссионная передача "Своя правда" рассказывает об острых проблемах и спорных вопросах, которые волнуют общество. В дискуссии принимают участие эксперты и зрители, столкнувшиеся с той или иной проблемой.